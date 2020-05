Life

Σαγκάη: η Disneyland ανοίγει ξανά τις πύλες της, αλλά...

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με ποιούς περιορισμούς και προπϋποθέσεις, το θεματκό πάρκο θα υποδεχθεί ξανά μικρούς και μεγάλους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Μπομπ Τσάπεκ, δήλωσε ότι καθώς η εταιρεία βλέπει «ενθαρρυντικά σημάδια» όσον αφορά την επιστροφή στην κανονικότητα στην Κίνα εν μέσω της παγκόσμιας επιδημίας του κορoνoϊού, σχεδιάζει να ανοίξει ξανά τη Disneyland στη Σαγκάη στις 11 Μαΐου.

Μεταξύ των αυστηρών μέτρων κοινωνικής απόστασης που θα εφαρμοστούν είναι οι μάσκες για τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους, έλεγχοι θερμοκρασίας, ιχνηλάτηση επαφών και άλλα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης, όπως διευκρινίστηκε από τον όμιλο.

Η Disney έκλεισε τα θεματικά πάρκα της στις ΗΠΑ - Disneyland και Walt Disney World – έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Όλα τα θεματικά σε όλο τον κόσμο, από το Παρίσι έως το Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο, είναι προς το παρόν κλειστά, αν και στο Shanghai Disney Resort από τις 9 Μαρτίου επιτράπηκαν εν μέρει η λειτουργία καταστημάτων, εστιατορίων και άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Το θέρετρο στο Χονγκ Κονγκ έχει επίσης ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά.

Η Σαγκάη Disneyland θα ανοίξει αρχικά με δυναμικότητα περίπου στο 20%, ανέφερε πηγή στο Variety και στη συνέχεια θα προσαρμόσει τις λειτουργίες με τα νέα δεδομένα των υγειονομικών αρχών.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις για πιθανές ημερομηνίες λειτουργίας άλλων πάρκων, θέρετρων και της Disney Cruise Line. Η επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Disney Parks Πάμελα Χάιμελ ανέφερε σε ανάρτηση στο blog ότι εξετάζονται οι καλύτεροι τρόποι για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναλειτουργίας, όπως σταδιακό άνοιγμα και / ή μερικό άνοιγμα πάρκων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένα καταστήματα λιανικής και εστιατόρια θα ανοίγουν πριν από τα θεματικά πάρκα, όπως στη Σαγκάη.

Μεταξύ άλλων μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι σύστημα κράτησης και εισόδου, δηλαδή οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια μόνο για επιλεγμένες ημερομηνίες και οι κάτοχοι ετήσιων εισιτηρίων θα πρέπει να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων, ελεγχόμενη πυκνότητα επισκεπτών, μέτρηση της θερμοκρασίας των επισκεπτών, εφαρμογή του QR Shanghai Health code, συστήματος εντοπισμού επαφών και έγκαιρης ανίχνευσης που χρησιμοποιείται στην Κίνα.

Επίσης, θα ενταθούν τα μέτρα υγιεινής και απολύμανσης και θα εκπαιδευθούν οι εργαζόμενοι στην «ανέπαφη αλληλεπίδραση» με τους επισκέπτες, τον καθαρισμό και την τήρηση αποστάσεων.

Τα έσοδα από τον τομέα θεματικών πάρκων, εμπειριών και προϊόντων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν στα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τις απώλειες ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, το 1 δισεκατομμύριο δολάρια συνδέεται με τον τομέα των θεματικών πάρκων.