Κοινωνία

Ηλεκτρονικά το σημείωμα κατάταξης στον στρατό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το τυπώσουν μόνοι τους. Για ποιους θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Με απόφαση του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο της πρόληψης, αντιμετώπισης και μείωσης της διασποράς της πανδημίας Covid-19, οι στρατεύσιμοι της 2020 Γ’ ΕΣΣΟ για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και της Β’ ΕΣΣΟ για το Πολεμικό Ναυτικό (Ιούνιος 2020) θα παραλάβουν τα σημειώματα κατάταξης τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr εντός του Μαΐου 2020, με χρήση των κωδίκων taxisnet.

Για την παραλαβή απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

Μέριμνα πάντως σύμφωνα με πληροφορίες έχει ληφθεί για τους στρατεύσιμους που δεν διαθέτουν ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet, στους οποίους και θα αποσταλεί το σημείωμα κατάταξης, μέσω του αστυνομικού τμήματος του τόπου κατοικίας τους.