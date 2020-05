Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου: πιθανή έξαρση, εάν υπάρχουν συναθροίσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κρούει τον κώδωνα κινδύνου για αναζωπύρωση της επιδημίας η καθηγήτρια πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός".

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει αναζωπύρωση της COVID 19 στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και κυρίως η απόσταση μίλησε η καθηγήτρια πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Αναστασία Κοτανίδου.

Όπως ανέφερε η κα Κοτανίδου είχε καταστεί σαφές από την πρώτη στιγμή πως αν υπάρχουν μεγάλες συναθροίσεις χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας μπορεί να υπάρξει ξανά έξαρση της επιδημίας, ελπίζοντας όπως είπε, να μην είναι τέτοια που να αναγκαστούμε να κλείσουμε τα πάντα. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και ζοριστεί το σύστημα υγείας, να υπάρξει νέο lockdown.

Σχολιάζοντας το άνοιγμα των σχολείων και των καταστημάτων εστίασης, η κα Κοτανίδου είπε πως είναι υπολογισμένο το ρίσκο για αυτό είναι και τόσο αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.

Σε ερώτηση αν θα τηρηθούν τα μέτρα αυτά η κα Κοτανίδου απάντησε στο ΘΕΜΑ 104,6 πως η ίδια πιστεύει πως όπως συμμορφωθήκαμε με τις πρώτες οδηγίες θα τις ακολουθήσουμε και τώρα, αν όχι όλοι διευκρίνισε, η πλειονότητα του κόσμου θα ακολουθήσει τις οδηγίες και θα συμμορφωθεί, καθώς δεν υπάρχει λόγος να εκτεθούμε σε κινδύνους.

Απαντώντας τέλος, στην ερώτηση αν η ίδια φοβάται ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας το φθινόπωρο απάντησε πως μπορεί να υπάρξει δεύτερο κύμα, αλλά θα μας βρει πιο έτοιμους, προσθέτοντας πως« το καλοκαίρι αν κρατάμε αποστάσεις, μπορούμε να περάσουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι όλοι μαζί».

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" οι εξελίξεις, μετά το θετικό δείγμα σε προϊσταμένη του νοσοκομείου, είναι θετικά. Και τα 30 τεστ που πραγματοποιήθηκαν στους συναδέλφους της και το προσωπικό βγήκαν αρνητικά.