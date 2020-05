Πολιτισμός

Ακρόπολη: "Χαμηλώνουν" και άλλα κτήρια κοντά στον Ιερό Βράχο

Τι εισηγήθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην αρμόδια επιτροπή.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη και του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα Χωροταξίας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, κατατέθηκε η εισήγηση του Υπουργείου στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά στα ύψη των κτηρίων στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Η εισήγηση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ είναι το επιτρεπόμενο ύψος να μειωθεί στα 21 μέτρα, δηλαδή κατά τρεις ορόφους ή και περισσότερο, με εξαίρεση μια ζώνη κατά μήκος της Λεωφόρου Συγγρού, στην οποία το επιτρεπόμενο ύψος πάλι μειώνεται στα 27 μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι με τη σημερινή νομοθεσία τα ύψη των κτηρίων μπορούν να φθάσουν μέχρι τα 32 ή και περισσότερα μέτρα. Ήδη, υπάρχουν κτήρια που φθάνουν τα 25, 27 ή και 32 μέτρα.

Άλλωστε, η πρόσφατη, ιστορική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της υπουργού κας Λίνας Μενδώνη, για την καθαίρεση δύο ορόφων από το κτήριο της οδού Φαλήρου 5 -κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα- δημιούργησε ένα νέο κλίμα και άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο βήμα, που είναι η μεγάλη μείωση των επιτρεπόμενων υψών στη γύρω περιοχή».

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, θα διαμορφωθεί άμεσα σχέδιο Ειδικού Προεδρικού Διατάγματος προστασίας, που θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την απαιτούμενη γνωμοδότησή του και στη συνέχεια θα αποσταλεί για υπογραφή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου να έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να εκκινήσει πάλι η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά με όρους που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία της Ακρόπολης. Διευκρινίζεται δε ότι το νέο ύψος θα ισχύει για τις νέες οικοδομικές άδειες και δεν αφορά αναδρομικά στα νομίμως υφιστάμενα κτήρια. Η απόφαση επίσης, υπερκαλύπτει το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ για το θέμα.

Το Προεδρικό Διάταγμα είναι το πρώτο βήμα για την προστασία της Ακρόπολης. Θα επακολουθήσει επανεξέταση του συνολικού καθεστώτος δόμησης και χρήσεων γης, όχι μόνο στην περιοχή αυτή, αλλά στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων, με την εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που θα αρχίσει πολύ σύντομα.

Παράλληλα, θα ακολουθήσουν και άλλες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ, όπως:

· έλεγχοι για την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη,

· διατάξεις για την προστασία του δημόσιου χώρου και

· προώθηση στην πράξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Να τονισθεί ότι σήμερα συνεδριάζει το ΚΕΣΥΠΟΘΑ για να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα ύψη των κτηρίων στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, στην οποία είχε επιβληθεί αναστολή οικοδομικών εργασιών πέρυσι. Είχαν προηγηθεί οι έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας, των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις οικοδομικές άδειες που είχαν χορηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη των υπουργών Πολιτισμού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης δηλώσε χαρακτηριστικά: Η Ακρόπολη το έχω ξαναπεί και το εννοώ είναι η ψυχή μας, το σύμβολο της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο. Αυτό διαφυλάττουμε με τη σημερινή μας απόφαση-εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η Ακρόπολη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και παρακαταθήκη. Προσωπικά, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που από αυτή τη θέση πολιτικής ευθύνης ως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ελληνικής κυβέρνησης, εισηγούμαι η Ακρόπολη να παραμείνει ψηλά, στο ύψος της».

Για το θέμα ο κ. Οικονόμου δηλώσει:Η απόφαση για την τόσο μεγάλη μείωση των επιτρεπόμενων υψών ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Υπάρχουν κτήρια που έχουν ήδη κατασκευαστεί με μεγάλα ύψη και νόμιμη οικοδομική άδεια, όχι με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, αλλά λόγω της αδράνειας του Δημοσίου. Ωστόσο, το μείζον αγαθό στην περίπτωση αυτή είναι η προστασία της Ακρόπολης, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία και σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού. Αυτό ήταν το σκεπτικό της Απόφασης του ΥΠΟΑ και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η εισήγηση του ΥΠΕΝ προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, που λήφθηκε σε στενή συνεργασία με την υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και τον δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κ. Μπακογιάννη. Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της ανάπτυξης, αλλά μιας ανάπτυξη βιώσιμης που σέβεται το πολιτιστικό, οικιστικό και φυσικό περιβάλλον».