Έβρος: νέα επεισόδια και πυροβολισμοί από τους Τούρκους

Αξιωματούχοι των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας αποδίδουν τα περιστατικά στην προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει την ένταση στην περιοχή.

Νέα επεισόδια με πυροβολισμούς σημειώθηκαν από τουρκικά περίπολα στον Έβρο.

Το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στο χωριό Μαράσια, όταν στελέχη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής,που συμμετείχαν σε ενέδρα σε χέρσο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου, πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό.

Το επεισόδιο αντιλήφθηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του Στρατού Ξηράς, που ενημέρωσαν την ηγεσία τους.

Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο χωριό Τυχερό. Πρωταγωνιστές αυτή τη φορά ήταν Τούρκοι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ στον αέρα, ενώ περιπολούσαν με βάρκα κατά μήκος του ποταμού.

Αντίστοιχα επεισόδια κατά μήκος της συνοριογραμμής είχαν προηγηθεί τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης. Και τότε τα μέλη δύο πλωτών περιπόλων της τουρκικής στρατοχωροφυλακής είχαν πυροβολήσει στον αέρα κοντά στο χωριό Τυχερό.

Αξιωματούχοι των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας αποδίδουν τα περιστατικά στην προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει την ένταση στην περιοχή.