Life

Η γιαγιά Χριστίνα Λαμπίρη στο Πρωινό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τη χαρά και την ευτυχία της μοιράστηκε η γνωστή παρουσιάστρια. Γιατί έγινε «χειρότερη» στη δουλειά της.