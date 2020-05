Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: είναι η μεγαλύτερη κρίση Δημόσιας Υγείας τα τελευταία 100 χρόνια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας, ευχαρίστησε τους ιδιώτες δωρητές που συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση των δωρεών προς το Ε.Σ.Υ, ευχαρίστησε τους ιδιώτες δωρητές «που συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, που εξελίχθηκε σε πανδημία και στη μεγαλύτερη κρίση Δημόσιας Υγείας τα τελευταία 100 χρόνια».

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας στην ομιλία του, «Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσοι γενναιόδωρα ανταποκρίθηκαν και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας, για την αγορά εξοπλισμού, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, τη δωρεά χρηματικών ποσών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η πρωτοφανής αυτή πανδημία, κατέρριψε δεδομένα και συνήθειες χρόνων, επανατοποθετώντας με βίαιο τρόπο, μέσα από τις παγκόσμιες απώλειες, την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ένα από τα βασικότερα δεδομένα που άλλαξαν, είναι οι δυνατότητες και ο τρόπος πρόσβασης της κάθε χώρας σε προμήθειες ιατροφαρμακευτικών και υγειονομικών υλικών.

Ακόμα και τώρα διεξάγεται μια τεράστια διπλωματική και εμπορική μάχη, για τις προμήθειες που κάθε χώρα οφείλει να διασφαλίσει για τους πολίτες της.

Η πραγματικότητα είναι, ότι ακόμα και για κραταιά υγειονομικά συστήματα χωρών με τεράστια οικονομική ισχύ, υπήρξε ζητούμενο η απλή χειρουργική μάσκα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετώπισε την τεράστια αυτή πρόκληση με μεγάλη επιτυχία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία της Κυβέρνησης για τον συντονισμό. Στο πρόσωπο του ακούραστου Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, το Υπουργείο Εξωτερικών για την σημαντική συνεισφορά του. Τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής κ. Γιώργο Μυλωνάκη.

Αλλά και βεβαίως, το έμψυχο δυναμικό του Υπουργείου Υγείας για τις πολύτιμες υπηρεσίες και την αγαστή συνεργασία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γιάννη Κωτσιόπουλο, στον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, στον Πρόεδρο του ΕΟΦ κ. Δημήτρη Φιλίππου και, φυσικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙΦΕΤ Α.Ε. κ. Δημήτρη Πανταζή.

Όλοι μαζί οργανώσαμε μια άνευ προηγουμένου αερογέφυρα προμηθειών, που τόσο μεγάλη ανάγκη είχαν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων μας.

Έγινε μια συντονισμένη δουλειά, εν μέσω παγκόσμιας διαμάχης υλικών και παραδοσιακής γραφειοκρατίας. Το ελληνικό Δημόσιο όμως, κατάφερε να κινηθεί μέσα στην κρίση γρήγορα, οργανωμένα, αποτελεσματικά, αλλά κυρίως με διαφάνεια».

Στη συνέχεια, οκ. Κικίλας, επεσήμανε ότι «το Υπουργείο Υγείας έχει συστήσει για τον έλεγχο διαφάνειας, τριμελή επιτροπή ελέγχου, λογοδοσίας και αξιοποίησης των δωρεών.

Μια Επιτροπή υψηλού κύρους, με επικεφαλής τον τέως Πρόεδρο του ΣΤΕ κ. Σωτήρη Ρίζο και μέλη τον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή Ιατρικής κ. Χρήστο Κίττα και τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη Μπουραντά.

Οι δωρεές αφορούν 865 Φορείς / Οργανισμούς / Ιδιώτες, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δωρεάς. Αλλά και Κράτη, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Το σύνολο των δωρεών αυτών ξεπερνά τα 89 εκ. ευρώ.

Από αυτά, 40 εκ. ευρώ αφορούν τον ιατρικό εξοπλισμό.

Ενδεικτικά:

1.228 Monitors ΜΕΘ

1.051 Αναπνευστήρες και 172 φορητούς αναπνευστήρες

595 Κλίνες ΜΕΘ

24,2 εκ. ευρώ αφορούν Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ενδεικτικά:

20.252.348 μάσκες

330.199 χειρουργικές στολές

160.397 Ολόσωμες Προστατευτικές Στολές

134.774 Ποδονάρια

·12,5 εκ ευρώ αφορούν καταθέσεις χρηματικών ποσών

Επιπλέον, έχουμε 226 Φορείς / Οργανισμούς / Ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση δωρεών, ύψους περίπου 8,8 εκ. ευρώ, για τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν διαδικασίες.

Με αίσθημα ευθύνης ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στήριξαν εμπράκτως, ηθικά και οικονομικά, το εν λόγω εγχείρημα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Είναι η στιγμή να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, να αφήσουμε πίσω μας κακές πρακτικές του παρελθόντος και να προετοιμάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για το μέλλον.

Αυτό περιλαμβάνει και το σχεδιασμό ενός λειτουργικού back up συστήματος ασφαλείας που θα ενεργοποιείται σε τέτοιες κρίσεις.

Για μια ακόμη φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δωρητές μας για την αρωγή τους».

Ξανθός: ασυνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησης στον χώρο της υγείας

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, σχετικά με τις δωρεές και τα στοιχεία ενίσχυσης του ΕΣΥ, δήλωσε τα εξής:

Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε σήμερα τις δωρεές που έγιναν στο ΕΣΥ από ιδιώτες, φορείς και Κράτη , για την αντιμετώπιση αναγκών της πανδημίας. Είναι ευπρόσδεκτες αυτές οι κινήσεις έμπρακτης αλληλεγγύης προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους του, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα ποσά δεν είναι ευκαταφρόνητα (89 εκ. ευρώ) και, κυρίως, όταν η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μια πραγματική δυσκολία εξεύρεσης στη διεθνή αγορά ορισμένων υγειονομικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού. Είναι θετικό επίσης ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει συστήσει μια Επιτροπή κύρους για τη διαφανή διαχείριση αυτών των δωρεών.

Σε αντίθεση με την επίμονη άρνηση του να αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής με αντικείμενο το δημόσιο έλεγχο και τη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και αμεροληψίας στις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν έκτακτες προμήθειες, δαπάνες και προσλήψεις προσωπικού λόγω της υγειονομικής κρίσης. Αν ο κ.Κικίλιας δεν έχει να κρύψει τίποτα, τον καλούμε, έστω και τώρα, να θέσει υπό τον έλεγχο της Βουλής κάθε κίνηση που έγινε με «συνοπτικές διαδικασίες».

Είπε όμως και κάτι άλλο ο Υπουργός. Ότι «είναι η στιγμή να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να προετοιμάσουμε το ΕΣΥ για το μέλλον». Μόνο που αυτό δεν γίνεται χωρίς σοβαρή επένδυση μόνιμου χαρακτήρα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, η οποία θα καλύπτει παλιές και νέες υγειονομικές ανάγκες με αξιόπιστο τρόπο. Και φυσικά αυτό απαιτεί επιπλέον πόρους. Εδώ όμως η αλήθεια των αριθμών είναι αμείλικτη: με βάση τα πρόσφατα στοιχεία από τον Μηχανισμό Παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς ανταποκρίνονται τα συστήματα υγείας στην πανδημία (HSRM, Health System Response Monitor), η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες για τις πρόσθετες δαπάνες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Ελλάδα έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής 15 δολάρια ανά άτομο, τη στιγμή που η Λιθουανία (με πολύ χαμηλότερο ΑΕΠ) που έρχεται πρώτη, έχει ξοδέψει 386 δολάρια ανά άτομο. Σε σύγκριση με τις επίσημες κρατικές δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη του 2017, οι επιπλέον δαπάνες στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 αντιστοιχούν στο 1,1% των ποσών αυτών, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων χωρών είναι πολύ μεγαλύτερα και στην Κύπρο είναι 12,4% .

Τώρα λοιπόν ο ΠΟΥ και η ΕΕ αναδεικνύουν αυτό που ισχυριζόμασταν από την αρχή . Ότι δηλαδή η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν κάνει ούτε όσα μπορεί, ούτε όσα πρέπει. Παρά το πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα της ενίσχυσης του ΕΣΥ, πολιτικός σχεδιασμός ενδυνάμωσης της δημόσιας περίθαλψης σε σταθερό και μόνιμο τρόπο και με την αναγκαία δημοσιονομική υποστήριξη, δεν υπάρχει. Και σίγουρα είναι προκλητικό και προσβλητικό για τη νοημοσύνη μας να επαίρεται ο Πρωθυπουργός ότι «έχει καταφέρει σε λίγες εβδομάδες στο ΕΣΥ όσα δεν κατάφεραν άλλοι σε δεκαετίες»!

Για να υπάρξει «παρακαταθήκη» στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μετά την πανδημία, απαιτείται ένα σχέδιο στήριξης και αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ όπως αυτό που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι», με επιπλέον χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) για φέτος, στην προοπτική της σύγκλισης με τους μέσους όρους της Ευρώπης (στις δαπάνες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις κλίνες ΜΕΘ, στην ΠΦΥ κλπ).