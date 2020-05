Οικονομία

Τουρισμός - Ελλάδα: συνεργασία με χώρες που περιόρισαν τον κορονοϊό

Σε άρθρο της η Daily Mail αναλύει το σχέδιο της χώρας μας, αλλά και άλλων χωρών που περιόρισαν τον κορονοϊό, για την ανάπτυξη του τουρισμού τους.

Αφού περιόρισαν τα κρούσματα κορονοϊού, καταστρώνουν σχέδιο για την τουριστική σεζόν και την υποδοχή τουριστών με ασφάλεια. Ο λόγος για τις χώρες που κατάφεραν να αναχαιτίσουν την πανδημία, όπως η Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, επτά χώρες καταστρώνουν σχέδια ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, μεσούσης της πανδημίας, με στόχο να συμφωνήσουν πότε θα είναι εφικτά τα ταξίδια και ποιες θα μετάσχουν σε ένα σχήμα όπου θα μπορούν να δέχονται τουρίστες μεταξύ τους.

Οι χώρες αυτές είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Τσεχία, το Ισραήλ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, οι οποίες συνεργάζονται για την ενίσχυση του τουρισμού. «Οι χώρες μας αντέδρασαν νωρίς και με ισχυρά μέτρα και τώρα είμαστε σε μια καλύτερη θέση», δήλωσε στη Wall Street Journal o καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς.

Μιλώντας στην εφημερίδα Der Tagesspiegel ο Τόμας Μπάραϊς είπε θα είναι εφικτά τα ταξίδια σε γειτονικές χώρες, που μπορεί κανείς να προσεγγίσει οδικώς, όπως η Αυστρία, η Πολωνία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Πρόσθεσε δε ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά με τον κορωνοϊό, μπορεί να χαλαρώσουν κι άλλο οι περιορισμοί αναφορικά με τα ταξίδια, ώστε να μεταβούν Γερμανοί τουρίστες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα.

«Δεν θα ξέγραφα ακόμη και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, π.χ. τις Βαλεαρίδες Νήσους ή τα ελληνικά νησιά. Αν δεν υπάρχουν πλέον σχεδόν καθόλου νέα κρούσματα και η ιατρική φροντίδα λειτουργεί, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και για καλοκαιρινές διακοπές εκεί», τόνισε.

Ανάλογο σήμα έστειλε πρόσφατα και ο Κύπριος υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, αναφέροντας ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που φαίνεται να χειρίζονται καλύτερα από άλλες τον ιό και πιθανόν οι πολίτες τους να επιθυμούν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, χώρες της Σκανδιναβίας, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ελλάδα και το Ισραήλ. «Οι τουρίστες από αυτές τις χώρες φαίνεται ότι θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν νωρίτερα από άλλες χώρες, ωστόσο αυτό δεν το ξέρει κανένας». Η Κύπρος, συμπλήρωσε, η οποία έχει προχωρήσει επίσης σε σωστή διαχείριση του ιού, φαίνεται να είναι μια χώρα που είναι στα υπόψη των τουριστών ως προορισμός.

O Έλληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μίλησε στο BBC για τα σχέδια να ανοίξει η χώρα μας για τους αλλοδαπούς τουρίστες, σε πρώτη φάση οδικώς «που θα είναι ασφαλέστερο αρχικά σε σχέση με τα αεροπορικά ταξίδια και αργότερα θα το εξετάσουμε και αυτό».