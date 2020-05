Κόσμος

Κορονοϊός- Ισπανία: νέα μείωση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Ο κορονοϊός εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στην Ισπανία, αλλά οι αριθμοί επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο ημερήσιος απολογισμός των νεκρών από την covid-19 στην Ισπανία έπεσε σήμερα στους 213 από 244 που ήταν μια ημέρα πριν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την νόσο ανήλθε σήμερα σε 26.070 από 25.857 που ήταν χθες.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα έφτασε τα 221.447 από 220.325 μια ημέρα πριν.