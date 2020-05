Πολιτισμός

Μενδώνη: τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους στον Πολιτισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι καλύπτονται αναδρομικά, πώς θα ανοίξουν σινεμά και μουσεία. Τι θα γίνει με τις συναυλίες το καλοκαίρι.

Τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στις Τέχνες και τον Πολιτισμό, που επλήγησαν από τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, ανακοινώνει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Η πανδημία ανέδειξε δομικά προβλήματα στον χώρο του Πολιτισμού, όπως η αδήλωτη εργασία», δήλωσε η κ. Μενδώνη και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο δημιούργησαν μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης. «Ο Πολιτισμός δεν υπήρξε πότε μια εξαίρεση. Ωστόσο έχει τις ιδιαιτερότητές του», πρόσθεσε η υπουργός.

«Δικαιούχοι των 800 ευρώ είναι όλοι οι εργαζόμενοι που οι συμβάσεις έληξαν πρόωρα πριν τον συμβατικό τους χρόνο από 1/3/2020 έως 20/3/2020», σημείωσε η υπουργός και ανακοίνωσε την αναδρομική επέκταση των δικαιούχων του επιδόματος των 800 ευρώ ως εξής:

Όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους του ενός εργοδότη από 15/3/2020 ως 20/4/2020 και είχαν κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως μέχρι 30% συνολικά ώρες εργασίας, θα λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 14 και 15 Μαΐου.

Όσοι από 1/6/2019 ως την 1/3/2020 έχουν εκτελέσει περιστασιακή εργασία με 6 μεροκάματα τον μήνα ή 50 μεροκάματα συνολικά, θα λάβουν τα 800 ευρώ.

Με ειδική ρύθμιση εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά οι ταξιθέτες και ταξιθέτριες του Μεγάρου Μουσικής.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, συνεχίζεται η στήριξη και τον Μάιο, πρόσθεσε η υπουργός.

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών. Όπως είπε, από 13 του μήνα θα λειτουργεί ειδική πλατφόρμα στο ΕΡΓΑΝΗ για την καταγραφή καλλιτεχνών και δημιουργών ανά κλάδο που θα μετεξελιχθεί σε Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών. Η υπουργός προανήγγειλε, επίσης, την άμεση ψήφιση των διατάξεων κατά της πειρατείας.

Θέατρα, σινεμά, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία

Αναφερθείσα στις επιχορηγήσεις στα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι επισπεύσθηκε η εκταμίευση και δόθηκαν 20.000 ευρώ στο καθένα. «Οι επιχορηγήσεις στα θέατρα δεν θα ζητηθούν πίσω ακόμα κι αν δεν γίνει δυνατό να υλοποιηθούν οι παραστάσεις», σημείωσε η υπουργός. Επιπλέον, η κ. Μενδώνη εξήγησε ότι θα δοθεί «κουπόνι πολιτιστικών παραγωγών» σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια για παραστάσεις που δεν έγιναν.

Τα θερινά σινεμά μπορούν να ανοίξουν από 1η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού. Το όριο πληρότητας θα είναι στο 40% ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, η κ. Μενδώνη ανακοίνωσε ότι θα ανοίξουν στις 18 Μαΐου. Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου, ενώ θα εισέρχεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά ώρα. Επιπλέον, θα υπάρχει σύσταση για χρήση μάσκας και αντισηπτικών.

Τα μουσεία θα ανοίξουν ξανά στις 15 Ιουνίου, ανέφερε η υπουργός. Όσον αφορά τα πολιτιστικά δρώμενα σε ανοιχτούς χώρους, θα μπορούν να ξεκινήσουν από 15 Ιουλίου. Στα μουσεία θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 2 μέτρων, ενώ θα επιτρέπονται κλιματιστικά μόνο ανοικτού κυκλώματος. Επίσης, θα εισέρχεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά ώρα.

Τέλος, η κ. Μενδώνη ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς και δήμους, θα διοργανώσει 200 μικρά πολιτιστικά δρώμενα σε αρχαιολογικούς χώρους, που αποτιμώνται σε 2 εκατ. ευρώ. Καταλήγοντας, διαμήνυσε ότι το ακαδημαϊκό έτος θα παραταθεί μέχρι τις 31/7 για την καλλιτεχνική εκπαίδευση.