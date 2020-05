Πολιτική

Πέτσας: αποδείξαμε ότι οι Έλληνες μπορούμε και νικήσαμε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ανέργων.

«Η κυβέρνηση εστιάζει ταυτόχρονα σε παράλληλους στόχους: Πρώτον, στον πόλεμο ενάντια στον κορονοϊό που εξακολουθεί να είναι εδώ. Επιβάλλεται διαρκής επαγρύπνηση από όλους.

Δεύτερον, στη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων, ώστε να βγούμε όλοι όρθιοι από την κρίση, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Και τρίτον, στη λήψη δημοσιονομικών μέτρων, στην ενεργοποίηση μηχανισμών ενίσχυσης της ρευστότητας και στην αταλάντευτη προώθηση μεταρρυθμίσεων, ώστε ο συνδυασμός όλων αυτών να αποτελέσει το καύσιμο για την επανεκκίνηση της οικονομίας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επισήμανε ότι για την ταχεία επανεκκίνηση της οικονομίας υπάρχει ακόμη ένα όπλο που είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της υγειονομικής κρίσης. «Αποδείξαμε ότι οι Έλληνες μπορούμε. Και πετύχαμε μια νίκη. Με έπαθλο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Έπαθλο που κερδίσαμε με κόπο και θυσίες. Είναι το άυλο εθνικό κέρδος: Το ατομικό απόκτημα που έγινε συλλογικό κτήμα και λέγεται εμπιστοσύνη» είπε.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας. Γιατί η εμπιστοσύνη φέρνει, όπως σημείωσε, επενδύσεις, δουλειές και βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο.

«Δεν λέει πολλά για την απασχόληση μέχρι τον Φεβρουάριο, πριν από την καταστροφική καταιγίδα της πανδημίας. Λέει, όμως, πολλά για τη δυνατότητα των ανθρώπων να δουν μετά την καταιγίδα ένα καλύτερο αύριο, υλοποιώντας επενδύσεις και διαφυλάσσοντας θέσεις εργασίας. Δεν λέει πολλά για το απόλυτο ποσό του δημοσίου χρέους. Λέει, όμως, πολλά για το κόστος εξυπηρέτησής του.

Όπως αποδείχθηκε ήδη 4 φορές από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, καθώς δανειστήκαμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Εξοικονομώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για όλους τους Έλληνες. Δεν λέει πολλά για το κράτος που ξέραμε μέχρι χθες. Λέει, όμως, πολλά για το κράτος που είδαμε να γεννιέται αυτές τις εβδομάδες της δοκιμασίας» πρόσθεσε ο κ. Πέτσας υπογραμμίζοντας ότι χτίζοντας πάνω στην εμπιστοσύνη μπορούμε να δούμε, όλοι οι Έλληνες, ένα καλύτερο κοινό μέλλον.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων.

«Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ σε 473.959 αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Συνολικά δόθηκε στους πληττόμενους δικαιούχους το ποσό των 379 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Έως την Τρίτη 12 Μαΐου, θα καταβληθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή σε 90.000 δικαιούχες επιχειρήσεις, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Από τις 5 Μαΐου έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές στους μακροχρόνια ανέργους που έχουν IBAN καταχωρημένο στον ΟΑΕΔ. Για όσους δεν έχουν IBAN καταχωρημένο στον ΟΑΕΔ, παρατείνεται έως και την Κυριακή 10 Μαΐου η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ώστε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. Οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ είναι 168.000.

Ξεκίνησε από την Τρίτη, 5 Μαΐου και ολοκληρώνεται αύριο, 8 Μαΐου το τρίτο και τελευταίο "κύμα" πληρωμών της ειδικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, για τους μισθωτούς που είναι δηλωμένοι στην "Εργάνη".

Από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου, έως και την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του 2019, οικοδόμοι, φορτοεκφορτωτές, τουριστικοί συνοδοί, αποκλειστικοί νοσοκόμοι κ.α. θα μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας, για να πάρουν την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ.

Ταυτόχρονα εξετάζονται μέτρα που είναι αναγκαία για να στηριχθεί η επανεκκίνηση τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, η εστίαση ή ο τουρισμός, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο κ. Πέτσας σημείωσε την εντυπωσιακή ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο μέτρο.

«Στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση καταγράφηκαν 9.462.802 συμμετοχές μαθητών και 112.872 εκπαιδευτικοί είχαν δημιουργήσει την προσωπική ψηφιακή τους τάξη. Δημιουργήθηκαν 532.251 ψηφιακές τάξεις και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 36 εκατομμύρια λεπτά ψηφιακού μαθήματος. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, συνολικά 1.099.421 μαθητές και 193.062 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Στα Δημόσια ΙΕΚ: 96,3% των μαθημάτων που διενεργούνταν διά ζώσης είναι ήδη ενταγμένα στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Στα Πανεπιστήμια: 96,35% των προπτυχιακών μαθημάτων παραδίδονται μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» υπογράμμισε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική τηλεόραση που καθιέρωσε και υλοποίησε το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ε.Ρ.Τ. υπογραμμίζοντας ότι 145.000 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών παρακολούθησαν καθημερινά τον Απρίλιο το πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

Σημείωσε ότι ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω του gov.gr η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. «Πρόκειται για μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στους πολίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στην πρώτη της έκδοση η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών διαθέτει πάνω από 150 μαθήματα που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.500 ώρες εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα είναι δυναμική και έτσι τόσο οι θεματικές ενότητες όσο και τα μαθήματα, θα συνεχίσουν να εμπλουτίζονται, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών αναγκών» είπε.

Τέλος ο κ. Πέτσας υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στους πολιτικούς αρχηγούς να παραστούν στον εντοιχισμό πλάκας στο κτίριο της Μarfin, όπου δολοφονήθηκαν πριν 10 χρόνια τρεις αθώοι συμπολίτες μας από άγνωστους μέχρι σήμερα κουκουλοφόρους. «Η σεμνή τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12:00 το μεσημέρι, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα είναι ένα σύμβολο μνήμης που -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- θα μας καλεί σε ενότητα και δημοκρατική επαγρύπνηση» τόνισε.