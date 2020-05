Life

Κορονοϊός: βρέθηκε θετική η Μαντόνα

Η "βασίλισσα της ποπ" έκανε την αποκάλυψη για την υγεία της μέσα από τη σελίδα της στο Instagram, όπου έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η Μαντόνα ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και ότι αυτός είναι ο λόγος που αναγκάστηκε να ματαιώσει μια συναυλία της στο Παρίσι τον Φεβρουάριο παρότι δεν έχει νοσήσει.

"Όταν είναι θετικό το τεστ για τα αντισώματα σημαίνει ότι έχεις κορονοϊό, που προφανώς και είχα καθώς ήμουν άρρωστη στο τέλος της περιοδείας μου στο Παρίσι, πριν από τουλάχιστον επτά εβδομάδες, μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες από το σόου μου", έγραψε.

Η 61χρονη καλλιτέχνης εμφανίστηκε μόνο μια βραδιά στο Grand Rex στις 22 Φεβρουαρίου προτού ματαιώσει το επόμενο σόου της επικαλούμενη "επίμονο τραυματισμό".

Στη συνέχεια ματαίωσε δύο ακόμη συναυλίες στο Παρίσι--τις τελευταίες της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο Madame X--μετά την απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές των μεγάλων συναθροίσεων σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού στις αρχές Μαρτίου.

"Την περίοδο εκείνη όλοι μας νομίζαμε ότι είχαμε μια βαριά γρίπη. Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά τώρα", έγραψε στην ανάρτησή της.