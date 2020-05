Κοινωνία

Κατακόρυφη μείωση στις αφίξεις μεταναστών

Τα στοιχεία του Απριλίου αποτυπώνουν τη μείωση τόσο σε σύγκριση με τον Μάρτιο, όσο και με τον περσινό Απρίλιο.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο του Απριλίου 2020, με τα στοιχεία καταγραφής των μεταναστευτικών ροών, του συνολικού αριθμού των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και ανά Περιφερειακή Ενότητα, των μετακινήσεων προς την ενδοχώρα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και των προσφυγών.

Γενικά Συμπεράσματα

Μείωση ροών: Εντυπωσιακή ήταν η συνεχιζόμενη μείωση των ροών - στα νησιά και στον Έβρο - τον Απρίλιο του 2020, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (-97,26%) καθώς και σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 (-97%). Από την αρχή του έτους, η μείωση ήταν της τάξης του 97,95%.

Μείωση διαμενόντων: Στις δομές των ΚΥΤ των νησιών καταγράφηκε μείωση των διαμενόντων κατά 10,64% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Η μείωση των διαμενόντων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 είναι της τάξης του -8,86%.

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Α΄ τετράμηνο του 2020 ανήλθαν σε 11.825, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019.

Αύξηση αποφάσεων αιτήσεων: Τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις ασύλου έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%).

Μείωση εκκρεμών αιτημάτων: Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 12,2% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Προσφυγές: Τον Απρίλιο του 2020 συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών. Η μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 ήταν της τάξης του -27,77%.