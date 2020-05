Κοινωνία

Η θάλασσα ξέβρασε τη σορό ψαρά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκ το πρωί σε γνωστή παραλία. Πως ο άτυχος άντρας που είχε πάει για ψάρεμα κατέληξε νεκρός.

Το πτώμα ενός 88χρονου ψαρά ξέβρασε στις 8:00 το πρωί της Πέμπτης (07-05-2020) η θάλασσα στην παραλία των Αλυκών Δροσιάς, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviazoom.gr, ο άτυχος άντρας είχε πάει για ψάρεμα με τη βάρκα του.

Εικάζεται ότι η βάρκα αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους και ο 88χρονος ψαράς κατέληξε στη θάλασσα τραυματισμένος.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.