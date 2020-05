Κοινωνία

Σχολεία - κορονοϊός: έτσι θα είναι οι νέες αίθουσες για την επαναλειτουργία

Ζητούμενο η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των μαθητών. Οδηγίες ακόμη και για τον προσανατολισμό των θρανίων.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου και μια εβδομάδα αργότερα οι μαθητές των άλλων δυο τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου.

Σήμερα απεστάλη στα σχολεία η εγκύκλιος με τις οδηγίες για τη διαρρύθμιση των αιθουσών και την οργάνωση των διαλειμμάτων. Αυτό που τονίζεται, είναι οι μαθητές να τηρούν αποστάσεις, τόσο εντός των τάξεων, όσο και στα διαλείμματα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους 15. Υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα, ώστε το ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα.

Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα.

Προτείνεται, επίσης, τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο.