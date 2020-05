Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση: Υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Δεν έχουν τέλος οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας, που και σήμερα παραβίασε το FIR Αθηνών.

Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τη νήσο Παναγιά και τις Οινούσσες.

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από τι νήσο Παναγιά και τις Οινούσσες στις 14:19, στις 14:19, στα 26.000 πόδια.

Στις 14:25 στα 24.000 πόδια και στις 14:26 στα 26.000 πόδια.