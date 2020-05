Αθλητικά

Στη σέντρα το πρώτο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πότε και ποιο μεγάλο πρωτάθλημα ξεκινάει με σούπερ ντέρμπι. Τι προβλέπεται για τους φιλάθλους.

Στις 16 Μαρτίου θα επαναρχίσει η σεζόν στην Bundesliga, η οποία θα γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα συνεχιστεί εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Ποδοσφαιρική Λίγκα (DFL).

Η DFL υπογράμμισε ότι η σεζόν θα συνεχιστεί με τους όρους ενός αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο απαγορεύει την παρουσία θεατών στις εξέδρες των γηπέδων, ενώ το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Σάλκε θα είναι ένα από τα παιχνίδια, με τα οποία η Bundesliga θα επιστρέψει στη... δράση εκείνη την ημέρα.

Ο διεθύνων σύμβουλος της DFL, Κρίστιαν Ζάιφερτ, υπογράμμισε ότι, ενώ αυτή δεν είναι φυσιολογική... επανεκκίνηση, δεδομένων των άδειων κερκίδων και των υπόλοιπων περιορισμών, είναι σημαντικό να επαναρχίσει το πρωτάθλημα.

Η DFL θέλει να τελειώσει η σεζόν έως τις 30 Ιουνίου, ακόμη και χωρίς θεατές, προκειμένου να τηρηθούν τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με χορηγούς, καθώς και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, αλλά και να βοηθηθούν ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Στο παρελθόν η DFL είχε προειδοποιήσει ότι κάθε νέα αναβολή θα μπορούσε να αποβεί «απειλητική για την ύπαρξη» για κάποιους συλλόγους. «Το φινάλε της σεζόν θα λάβει χώρα στο τέλος Ιουνίου» είπε ο Ζάιφερτ, με το διήμερο 27-28/6 να είναι μια πιθανή ημερομηνία.