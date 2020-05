Κόσμος

Κορονοϊός: αναφορές για 300000 κρούσματα στην Μόσχα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας. Τι γίνεται με τα τεστ ανίχνευσης. Με ποια περιοχή συγκρίνει την πόλη.

Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στη Μόσχα είναι περίπου 300.000 και αντιστοιχεί στο 2-2,5% του πληθυσμού της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκεί Σομπιάνιν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία-24».

«Το ότι διαπιστώσαμε ότι οι νοσήσαντες είναι τόσο πολλοί δεν είναι μείον, αλλά κάτι πολύ θετικό. Είναι προφανές ότι στην πραγματικότητα οι ασθενείς με κορονοϊό είναι ακόμη περισσότεροι. Σύμφωνα με τις συγκριτικές μελέτες, έχει μολυνθεί το 2-2,5% του πληθυσμού της Μόσχας, ποσοστό που σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει ότι είναι περίπου 300.000», δήλωσε ο Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι καθήκον των αρχών της πρωτεύουσας είναι να εντοπισθεί ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε ο δήμαρχος της Μόσχας είναι τριπλάσιος του αριθμού των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί επισήμως (92.676 κρούσματα).

Ο Σομπιάνιν δήλωσε στο πλαίσιο αυτό ότι μέσα σε μια εβδομάδα διπλασιάσθηκε ο αριθμός των τεστ από 20.000 σε 40.000, ενώ επισήμανε ότι στην Μόσχα καθημερινά καταγράφονται περισσότερα κρούσματα απ’ ό,τι στην Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος προσέθεσε επίσης ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται στα νοσοκομεία. Αντίθετα, είπε, έχουν πάρει εξιτήριο περισσότεροι ασθενείς απ'όσους διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία και αυτό, όπως είπε, δείχνει μια θετική δυναμική και είναι το κύριο αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουν οι αρχές της Μόσχας. Τέλος ο Σομπιάνιν τόνισε ότι οι Μοσχοβίτες δεν θα επιστρέψουν σύντομα σε μια κανονικότητα χωρίς περιορισμούς.