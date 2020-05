Πολιτική

Επαφές Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για “ασφαλείς διαδρόμους” μετακίνησης τουριστών

Ενθαρρυντικά στοιχεία από το άνοιγμα των σχολείων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι συζητήθηκε για τον τουρισμό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη -η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου- με τους πρωθυπουργούς επτά χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πρωθυπουργών κυριάρχησαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα σχέδια και οι στρατηγικές για την επανεκκίνηση της οικονομίας και το άνοιγμα δραστηριοτήτων που σταδιακά θέτουν σε εφαρμογή οι χώρες τους. Οι οκτώ ηγέτες συζήτησαν ακόμη στρατηγικές για την αντιμετώπιση ενός πιθανού δεύτερου κύματος του κορονοϊού.

Εκτεταμένη συζήτηση έγινε για την επαναλειτουργία των σχολείων, στην οποία έχουν προχωρήσει πολλές από τις χώρες που συμμετέχουν στην ομάδα. Η πλειονότητά τους έχει ξεκινήσει από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση έχει η περίπτωση της Δανίας, η οποία, όπως είπε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν, άνοιξε τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία με νέους κανόνες ένα μήνα πριν και η όλη εμπειρία είναι θετική, παρά τις αρχικές ανησυχίες των γονιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον τόνισε ότι η Αυστραλία δεν έκλεισε τα νηπιαγωγεία ή τα δημοτικά και δεν διαπίστωσε περιστατικά κρουσμάτων ανάμεσα στους μαθητές, ούτε μετάδοσης από μαθητές σε ενήλικες.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης τόνισε ότι όταν επανεκκινήσει την οικονομία της χώρας του, τα σχολεία θα είναι από τα πρώτα που θα ανοίξουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα του τουρισμού, καθώς αρκετές από τις χώρες ανοίγουν ήδη ή εξετάζουν το άνοιγμα συνόρων με γείτονές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της ομάδας, οι οποίες καταγράφουν πολύ χαμηλά κρούσματα, στον τομέα του τουρισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε μία πιο συστηματική συζήτηση μεταξύ τους, που θα αφορά και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν «ασφαλείς διάδρομοι» που θα επιτρέψουν τη μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, με βάση κανόνες.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, οι πρωθυπουργοί της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν, της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ, της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, της Σιγκαπούρης Λι Σιεν Λουνγκ και της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.