Κόσμος

Ο Κουρτς “κλείνει το μάτι” για... ανταλλαγή τουριστών με την Ελλάδα

Τα εύσημα στην χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, απέδωσε ο Καγκελάριος της Αυστρίας.

«Η Ελλάδα έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά στον αγώνα κατά του κορονοϊού», τόνισε ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς σε δηλώσεις του το μεσημέρι στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία, αναφερόμενος στη συζήτηση ως προς το άνοιγμα των συνόρων και τις προοπτικές της τουριστικής κίνησης το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως σημείωσε, η Αυστρία ενδιαφέρεται να ανοίξει τα σύνορά της προς χώρες που είναι ασφαλείς, σε κάθε περίπτωση προς Γερμανία και Τσεχία, με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή για ένα άνοιγμα των συνόρων. Πρόσθεσε δε πως, σε ό,τι αφορά άλλες χώρες, ενδιαφέρον έχουν όχι μόνον οι χαμηλοί αριθμοί που καταγράφονται εκεί σε σχέση με την επιδημία, αλλά και το ποιος ταξιδεύει σε αυτές τις χώρες.

«Αρχικά, η ίδια η χώρα μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο τίθεται το ερώτημα, οι Αυστριακοί που ταξιδεύουν σε αυτές τις ασφαλείς χώρες με ποιους ανθρώπους θα συναντηθούν εκεί, καθώς σε αυτές τις ασφαλείς χώρες μπορεί να έχουν ταξιδέψει και άνθρωποι από ανασφαλείς περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Αυστριακό καγκελάριο, «εκείνο που μπορούμε να εγγυηθούμε για την Αυστρία και που είναι προς συμφέρον του αυστριακού πληθυσμού, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας, είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο σε προερχόμενους από χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς την επιδημία και άρα αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο».