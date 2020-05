Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βελτίωση των συνθηκών στις περισσότερες περιοχές. Που αναμένονται βροχές. Οδηγίες απο ειδικούς για τους αγρότες.

Την Παρασκευή, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και προοδευτική βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την παρουσία ευρύτομου στην αμυγδαλιά. Από επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο κλωβών του ευρύτομου διαπιστώθηκε η έξοδος και η έναρξη της πτήσης του εντόμου σε περιοχές του Ν. Καβάλας.

Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί, συνήθως, 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει σημαντική οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς. Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς, στο στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα έντομα πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκήσουν στους καρπούς.

Συνεπώς συνιστάται στους παραγωγούς του Ν. Καβάλας να ψεκάσουν άμεσα, τις επόμενες ημέρες στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις πιο όψιμες περιοχές με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση του εντόμου. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας όπου παρατηρείται μεγαλύτερη δραστηριότητα των πληθυσμών του εντόμου. Αντίθετα θα πρέπει να αποφεύγεται η διενέργεια ψεκασμών όταν επικρατεί συννεφιά ή χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ψεκασμοί πρέπει να επαναληφθούν μετά από 7 – 8 ημέρες και ως το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Στην περίπτωση των βιοκαλλιεργητών, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα με την εφαρμογή του aluminium silicate.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Τέξας που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκληθεί πρόωρη καρπόπτωση. Οι πτήσεις του ακμαίου στο Ν. Σερρών συνεχίζονται, οπότε εκεί οι ψεκασμοί θα πρέπει να συνεχιστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

