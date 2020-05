Ηράκλειο

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα στην Κρήτη μετά από έναν μήνα

Δεν είχε καταγραφεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο νησί από τις αρχές Απριλίου.

Μετά από μια μεγάλη περίοδο με απουσία κρουσμάτων στην Κρήτη, καταγράφηκε την Πέμπτη νέο περιστατικό και συνολικά ο 16ος ασθενής που βρέθηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό στο νησί.

Ο 61χρονος εκδήλωσε την Κυριακή τα πρώτα συμπτώματα , στη συνέχεια την Τρίτη ανέβασε πυρετό, την επόμενη μέρα ένιωσε δύσπνοια και απευθύνθηκε στα ΤΕΠ, όπου ελήφθη δείγμα που βρέθηκε θετικό, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Ο Ηρακλειώτης έχει εμπύρετη αναπνευστική λοίμωξη, δεν νοσηλεύεται και πιθανότατα παραμένει στο σπίτι του. Όπως δήλωσε ο 61χρονος, φροντίζει τη μητέρα του, η οποία όμως κατοικεί σε άλλο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ταξιδέψει και δεν έχει εντοπιστεί η εστία μετάδοσης. Ο ΕΟΔΥ ήδη ξεκίνησε ιχνηλάτηση επαφών για να διαπιστωθεί με ποια πρόσωπα ήρθε σε επαφή.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως έχει περάσει περίπου ένας μήνας μετά το τελευταίο κρούσμα, το οποίο καταγράφηκε στις 6 Απριλίου και επρόκειτο για έναν 48χρονο ναυτικό στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, όπως είχε εκτιμήσει o Δ/ντής της Πνευμονολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ , Νίκος Τζανάκης, η Κρήτη ήταν ενδεχομένως η πρώτη ευρωπαϊκή περιοχή με μηδενικά κρούσματα εδώ και τόσες εβδομάδες.