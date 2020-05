Κοινωνία

Παράταση στα δελτία στάθμευσης ΑμεΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εγκύκλιος του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή…

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ισχύς των δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την ίδια ημέρα έχει παραταθεί και η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των 65 ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας. Εξαιρούνται οι άδειες των επαγγελματικών κατηγοριών για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2020.

Επίσης, σε ισχύ είναι μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 η παράταση των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2020.