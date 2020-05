Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πώς θα γίνει φέτος η επιβεβαίωση αίτησης συμμετοχής

Πότε εκπνέει η προθεσμία. Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας για ειδικές περιπτώσεις. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Με φυσική παρουσία στα Λύκεια θα χρειαστεί να γίνει φέτος επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση (ΑΔ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις, από την Παρασκευή 8 Μαΐου έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, κρίνεται φέτος αναγκαία, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων και των επιλογών τους.

Πάντως, οι ΑΔ που έχουν σταλεί από τους υποψήφιους (μέχρι τις 9 Απριλίου) έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από τα Λύκεια.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος συμπλήρωσε και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα τρία μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στην διαδικασία τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και των δύο ΑΔ.

Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου των στοιχείων της ΑΔ, διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση θα γίνεται άμεσα από το σχολείο.

Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Λυκείων, τότε η Αίτηση-Δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά που θα ζητήσει το Εσπερινό Λύκειο.

Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με mail.