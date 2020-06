Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: αλματώδης αύξηση του καρκίνου σε φτωχές χώρες

Τι αναφέρουν οι προβλέψεις του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια και ποιές περιοχές αφορούν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι τα κρούσματα καρκίνου θα αυξηθούν κατά 81% ως το 2040 στις χώρες με μικρό ή μεσαίο εισόδημα εξαιτίας των ανεπαρκών πόρων που επενδύονται στην πρόληψη.

Στην έκθεσή που δημοσιεύσε προ καιρού, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι, αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, θα παρατηρηθεί αύξηση κατά 60% παγκοσμίως στα κρούσματα καρκίνου τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Το 2018 ο ΠΟΥ κατέγραψε σε όλο τον κόσμο 18,1 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου και αναμένει ότι ο αριθμός αυτός να φτάσει ως το 2040 τα 29 με 37 εκατομμύρια. Στις χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, στις οποίες αυτή την περίοδο καταγράφεται και μικρότερο προσδόκιμο ζωής, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων θα αυξηθεί πολύ περισσότερο, κατά 81%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η κατάσταση αυτή εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι αυτές οι χώρες αφιερώνουν περιορισμένους πόρους στην καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών και στη βελτίωση της υγείας των μητέρων και των παιδιών, ενώ οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι εξοπλισμένες επαρκώς για την πρόληψη, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των καρκίνων. «Πρόκειται για έναν κώδωνα κινδύνου που μας καλεί όλους να αντιμετωπίσουμε τις απαράδεκτες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες καταπολέμησης του καρκίνου», υπογράμμισε ο δρ Ρεν Μίνγκουι γενικός υποδιευθυντής του ΠΟΥ.

«Εφόσον οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι δυνατό να εντοπίζεται ο καρκίνος σε πρώιμο στάδιο, να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και να θεραπεύεται», πρόσθεσε. Ο ΠΟΥ παρουσίασε επίσης μια σειρά παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν να προληφθούν νέα κρούσματα καρκίνου, όπως η καταπολέμηση του καπνίσματος (υπεύθυνο για το 25% των θανάτων από καρκίνο), ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β’ για την πρόληψη του καρκίνου του ήπατος, και ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV για την πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού και του τραχήλου της μήτρας.

«Αν κινητοποιήσουμε τις διάφορες ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να συνεργαστούν, θα μπορέσουμε να σώσουμε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ζωές στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας», τόνισε ο διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους. Η έκθεση του οργανισμού καταδεικνύει επίσης ότι η έρευνα βοήθησε στη μείωση των αριθμών των θανάτων από καρκίνο, κάτι που όμως παρατηρείται κυρίως στις πλούσιες χώρες. «Οι χώρες με υψηλά εισοδήματα έχουν υιοθετήσει προγράμματα πρόληψης, πρόωρης διάγνωσης και ανίχνευσης τα οποία, σε συνδυασμό με βελτιωμένες θεραπείες, συνέβαλαν στη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας κατά 20%, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από το 2000 ως το 2015».

«Στις χώρες με μικρά εισοδήματα η μείωση αυτή ήταν μόλις 5%», σύμφωνα με την Ελισαμπέτε Βάιντερπας διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για τον Καρκίνο.