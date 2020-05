Κοινωνία

Νέο τρικούβερτο γλέντι έστησαν Ρομά (βίντεο)

Αψηφούν τις συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό και θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Αμετανόητοι οι Ρομά στην Κομοτηνή, έστησαν νέο γλέντι, το οποίο μετέδωσαν μάλιστα ζωντανά μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, το βράδυ της Τρίτης.

Όπως μεταδίδει το fonirodopis.gr, δεκάδες παρευρισκόμενοι, συνωστισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον χόρευαν, διασκέδαζαν και έπιναν αλκοόλ με τη μουσική στη διαπασών, αγνοώντας επιδεικτικά, όπως φαίνεται, τις αυστηρές συστάσεις της Πολιτείας και παρά τον πανελλήνιο σάλο που είχε προηγηθεί, πριν από λίγο καιρό, ύστερα από αντίστοιχο γλέντι αρραβώνα πάλι στην ίδια περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, είχε αντιδράσει έντονα στις εικόνες συγχρωτισμού σε υπαίθρια πάρτι και είχε ανακοινώσει νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στην Αθήνα.