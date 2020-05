Πολιτισμός

“Bohemian Rhapsody”: η απάντηση στα σενάρια για σίκουελ

Μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία της και τα τέσσερα Όσκαρ, άρχισαν να οργιάζουν οι φήμες για πιθανή συνέχιση της ταινίας.

Η βιογραφική ταινία Bohemian Rhapsody του 2018 για τη μουσική διαδρομή των Queen τελείωσε με τον φρόντμαν του συγκροτήματος Φρέντι Μέρκιουρι να μαθαίνει ότι έχει προσβληθεί από τον ιό του HIV και να τελειώνει το 1985 μη δίνοντας και πολλά περιθώρια για συνέχιση της.

Αλλά αφού η ταινία κέρδισε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου αυτό του καλύτερου ηθοποιού για τον Ράμι Μάλεκ, οι φήμες άρχισαν να εξαπλώνονται σχετικά με μια πιθανή συνέχιση της ταινίας.

Έρχεται όμως τώρα ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Μπράιαν Μέι και σε συνέντευξη του στο Rolling Stone ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί. «Μην νομίζεις ότι δεν το σκεφτήκαμε. Έχουμε μιλήσει. Βασικά δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, υποθέτω, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο», δήλωσε.

Οποιαδήποτε συνέχεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στα τελευταία χρόνια του Μέρκιουρι, κατά τα οποία αποχώρησε από τη δημοσιότητα και ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση της ασθένειάς του και με την ηχογράφηση των άλμπουμ The Miracle και Innuendo. «Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μας ενθουσιάζει. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο γιατί υπάρχει μια υπέροχη ιστορία, αλλά δεν νιώθουμε ότι είναι η ιστορία που θέλουμε να πούμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μέι.

«Υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα στην καριέρα μας τα οποία δεν μπορέσαμε να δείξουμε στην ταινία, καθώς έπρεπε να είναι σύντομη για να μπορεί κάποιος να τη δει. Αλλά δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε αλλού. Υπήρξαν κάποιες ιδέες που είχαμε, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει συνέχεια. Αλλά το εξετάσαμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος.