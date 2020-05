Οικονομία

UNWTO: “Βουτιά” έως 80% στην παγκόσμια τουριστική κίνηση

Δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, λόγω κορονοϊού…

H πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε πτώση 22% των τουριστικών αφίξεων ανά τον κόσμο στο πρώτο τρίμηνο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού(UNWTO), που προειδοποιεί ότι η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση μεταξύ 60%-80% της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης φέτος σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Η δραματική πτώση θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Ζουράμπ Πολολικασβίλι και επισημαίνει πως «Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου υγειονομική και οικονομική κρίση. Ο τουρισμός έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα, με εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε κίνδυνο».

Στη διάρκεια του Μαρτίου, οι ταξιδιωτικές αφίξεις έπεσαν κατά 57%, μετά την έναρξη των μέτρων lockdown σε πολλές χώρες καθώς και στην επιβολή περιορισμών σε μετακινήσεις και αεροπορικά ταξίδια, με το κλείσιμο αεροδρομίων και εθνικών συνόρων. Τα μέτρα επέφεραν απώλειες 67 εκατ. διεθνών αφίξεων και περίπου 80 δισ. δολάρια χαμένων εσόδων.

Με βάση τα σενάρια του UNWTO, οι τουριστικές αφίξεις προβλέπεται να είναι φέτος μειωμένες μεταξύ 58% και 78% σε σύγκριση με πέρυσι. Το καλό σενάριο κάνει λόγο για μείωση 58% και βασίζεται στο σταδιακό άνοιγμα των διεθνών συνόρων και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών στις αρχές Ιουλίου. Το δυσμενές σενάριο για μείωση 78% βασίζεται στο σταδιακό άνοιγμα των διεθνών συνόρων και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτών των σεναρίων, η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση για διεθνή ταξίδια θα μπορούσε να μεταφρασθεί σε απώλεια 850 εκατ. έως και 1,1 δισεκατομμυρίων τουριστών, απώλεια τουριστικών εσόδων έως και 1,2 τρισ. δολαρίων, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται έως και 120 εκατ. θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα.

Οι ειδικοί προβλέπουν ανάκαμψη το 2021, με τον εσωτερικό τουρισμό να αναμένεται να ανακάμψει ταχύτερα σε σύγκριση με τη διεθνή ζήτηση. Η πλειονότητα των ειδικών του UNWTO στην έρευνα-βαρόμετρο του Οργανισμού αναμένει τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και κυρίως το 2021.