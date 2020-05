Κοινωνία

Ανατροπή για τον θάνατο γνωστού αντιεξουσιαστή

Ο θάνατος του αρχικά είχε αποδοθεί σε ατύχημα. Η προσαγωγή της συντρόφου του που άλλαξε τα δεδομένα.

Σε ανθρωποκτονία οφείλεται τελικά ο θάνατος 39χρονου, γνωστού αντιεξουσιαστή, στην περιοχή των Εξαρχείων, ο οποίος έχασε την ζωή του την Πρωτομαγιά, στο διαμέρισμα του στην Καισαριανή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, για το έγκλημα συνελήφθη η επίσης 39χρονη σύντροφος του θύματος, η οποία οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ο 39χρονος είχε μεταφερθεί απογευματινές ώρες της 1-5-2020 σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αρχικά ο θάνατος αποδόθηκε σε ατύχημα, αλλά από την διενεργηθείσα νεκροτομή, διαπιστώθηκε ότι αιτία θανάτου ήταν κακώσεις που προήλθαν από νύσσον και τέμνον όργανο.

Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Αττικής και προσήχθη η σύντροφος του 39χρονου, με την οποία συζούσαν.

Κατά την διάρκεια της προανάκρισης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομική πηγή, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι διαπληκτίστηκε με τον σύντροφο της, λέγοντας ότι εκείνος κρατούσε το μαχαίρι και κατά την διάρκεια του καβγά, του καρφώθηκε στο σώμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ιδιωτικά, γι' αυτό και η εμπλοκή της αστυνομίας στην υπόθεση υπήρξε αργότερα.

Στο διαμέρισμα της 39χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 μαχαίρια, σπρέι πιπεριού, καθώς και ποσότητα κάνναβης, γι' αυτό πέρα από την ανθρωποκτονία κατηγορείται επιπλέον για οπλοκατοχή και ναρκωτικά.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος την παρέπεμψε για διενέργεια κύριας ανάκρισης.