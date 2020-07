Πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε την ημέρα;

Υγεία - Περιβάλλον

Τι αναφέρει αμερικανική επιστημονική έρευνα, σχετικά με την κατανάλωση αυγών.

Η μέτρια κατανάλωση αυγών- κατά μέσο όρο έως ένα τη μέρα- δεν σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Τα αυγά αποτελούν μια φθηνή πηγή άφθονης πρωτεΐνης, σιδήρου και ακόρεστων λιπαρών οξέων, όμως λόγω της αυξημένης χοληστερόλης τους έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διαμάχης εδώ και χρόνια. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν καταλήξει σε μάλλον αντικρουόμενα συμπεράσματα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση στους καταναλωτές σε σχέση με το πόσα αυγά μπορούν να τρώνε, χωρίς να ανησυχούν για την υγεία τους.

Στη νέα μελέτη οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ζαν-Φιλίπ Ντρουέν-Σαρτιέ του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου Διατροφής του Πανεπιστημίου Λαβάλ του Κεμπέκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό BMJ (British Medical Journal), συσχέτισαν την κατανάλωση αυγών με την πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου (στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος, εγκεφαλικού κ.α.) σε βάθος 32 ετών.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από τρεις μεγάλες ομάδες, που περιλάμβαναν συνολικά περίπου 215.000 άτομα ηλικίας 25 έως 75 ετών και ήταν υγιή στην αρχή της έρευνας, αλλά στην πορεία υπήρξαν 14.806 καρδιαγγειακά περιστατικά. Επικουρικά, πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη έως σήμερα μετα-ανάλυση πάνω στο θέμα, αξιολογώντας 28 δημοσιευμένες έρευνες που αφορούσαν συνολικά 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση αυγών με μέτρο (έως ένα αυγό τη μέρα κατά μέσο όρο) δεν αύξανε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αντικατάσταση του ενός αυγού τη μέρα με κόκκινο επεξεργασμένο κρέας, μη επεξεργασμένο κρέας ή γάλα με πλήρη λιπαρά αύξανε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο αντίστοιχα κατά 15%, 10% και 11%.