Κοινωνία

Στο “Χαμόγελο του Παιδιού” θα μείνει η 10χρονη από την Στυλίδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη του κοριτσιού είχαν χαθεί στις 29 Απριλίου απο τη Στυλίδα Φθιώτιδας...

Βρέθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης η Δ.Μ., 10 ετών, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 29/04/2020 από τη Στυλίδα Φθιώτιδας και είναι καλά στην υγεία της.

Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εισαγγελικής εντολής απομάκρυνσης της από επικίνδυνο περιβάλλον.

Όπως τονίζει “το Χαμόγελο του Παιδιού”, «η 10χρονη, πλέον, θα διαμένει στη μεγάλη οικογένεια του Οργανισμού μας, ο οποίος πάντα έχει στόχο την προστασία των παιδιών και την παροχή σε αυτά ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο απολαμβάνουν όλα τα απαραίτητα για την υγιή σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Η Δήμητρα θα βρει κοντά μας τον αδερφό της που ήδη φροντίζουμε, με τα δύο αδέρφια να ανυπομονούν να ξαναβρεθούν κάτω από την ίδια στέγη. Επιθυμία της Δήμητρας ήταν να πάρει μαζί της και το αγαπημένο της σκυλάκι, μία επιθυμία που δεν θα μπορούσαμε να μην ικανοποιήσουμε».