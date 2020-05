Πολιτική

Ο Νίκος Δένδιας, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο… κορονοϊός

Τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών με τον Ρώσο ομόλογό του…

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Σεργκέϊ Λαβρόφ .

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι δύο Υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τους χειρισμούς που απαιτήθηκαν ενώ ο Ν. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Λαβρόφ για τη βοήθεια που παρέσχε στις προσπάθειες επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Ρωσία.

Στο διμερές πλαίσιο, ο Ν. Δένδιας αναφέρθηκε στις μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας, τονίζοντας τη σημασία του Κοινού Σχεδίου Δράσης στην εμβάθυνση και περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Περαιτέρω, τονίσθηκε η σημασία των τουριστικών ροών από τη Ρωσία προς την Ελλάδα και η θετική επίδρασή τους στις σχέσεις μεταξύ των λαών μας.

Τέλος, οι δύο Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί σειράς περιφερειακών ζητημάτων, με έμφαση στις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη.