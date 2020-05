Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Προειδοποίηση για ακόμη πιο αυστηρά μέτρα

Εν αναμονή της ανακοίνωσης του χρονοδιαγράμματος για την επιστροφή στην κανονικότητα, οι Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες.

274 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 29.958 τον αριθμό των νεκρών στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 1.401 νέα κρούσματα, αυξάνοντας σε 215.858 τον συνολικό αριθμό τους στην Ιταλία. Παράλληλα, 96.276 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

1.311 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 15.174 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 73.139 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο παρουσιάζει μείωση, με 43 λιγότερα κρούσματα. Μειώνεται και ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 95 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 4.983 λιγότεροι σε σχέση με χθες, αλλά η περιφέρεια της Λομβαρδίας, κατά την χθεσινή ημέρα, είχε προσθέσει στον απολογισμό της και στοιχεία των προηγούμενων ημερών.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 34η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία. Περιορίζεται, για δεύτερη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία, παράλληλα, προειδοποίησε τους πολίτες ότι αν σε δυο εβδομάδες τα κρούσματα αρχίσουν και πάλι να αυξάνονται, μπορεί να πρέπει να ληφθούν ακόμη αυστηρότερα μέτρα από εκείνα που ίσχυσαν σε όλη την χώρα μέχρι τις 4 Μαΐου.

Τις ώρες αυτές, τέλος, εντατικοποιούνται οι επαφές των περιφερειών με την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, για να αποφασιστεί αν, στις περιοχές με δείκτη μετάδοσης κοντά στο μηδέν, καφέ, εστιατόρια και κομμωτές θα μπορέσουν να ξανανοίξουν ήδη από τις 18 Μαΐου.