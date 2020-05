Κοινωνία

Μαχαίρια και σουβλιά στις φυλακές Κορυδαλλού

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών, σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους της Β’ και Δ’ πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(7) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με συνολικά (10,8) γραμμάρια πιθανής ναρκωτικής ουσίας και σύριγγα,

(12) χάπια πιθανόν ψυχοφάρμακα,

(4) αυτοσχέδια μαχαίρια,

(3) αυτοσχέδια σουβλιά,

(7) κινητά τηλέφωνα,

(10) φορτιστές,

(13) « hands free » και ζεύγος ακουστικών και

(5) καλώδια usb,

Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε άμεσα η Εισαγγελέας Επόπτης και η αρμόδια αστυνομική Αρχή.