Δραγασάκης: Η πολιτική της κυβέρνησης δεν εμπνέει ούτε σιγουριά ούτε εμπιστοσύνη

Δήλωση του βουλευτή Δυτ. Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την κυβερνητική οικονομική πολιτική...

Να αφουγκραστεί την κοινωνία καλεί την κυβέρνηση ο Γιάννης Δραγασάκης σχολιάζοντας την δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα ότι στην Ελλάδα «η ύφεση θα έχει σχήμα V και η ανάκαμψη το 2021 θα είναι η υψηλότερη στην ευρωζώνη».

Αναλυτικά η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:

“Σήμερα ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι στην Ελλάδα «η ύφεση θα έχει σχήμα V και η ανάκαμψη το 2021 θα είναι η υψηλότερη στην ευρωζώνη». Το «V», βέβαια, προϋποθέτει ότι όλοι όσοι έκλεισαν θα ξανανοίξουν, ότι όλοι όσοι απολύθηκαν θα προσληφθούν & ότι επενδύσεις που ακυρώθηκαν ή αναστάλθηκαν θα υλοποιηθούν. Όμως, αν οι της κυβέρνησης διάβαζαν την έρευνα που έκανε η ΓΣΕΒΕΕ ή αφουγκράζονταν έστω την κοινωνία, θα διαπίστωναν ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης δεν εμπνέει ούτε σιγουριά ούτε εμπιστοσύνη. Ακριβώς γι’ αυτό ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δηλώνει ότι βάζει λουκέτο οριστικό και ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός δηλώνει πως θα προσπαθήσει να επιβιώσει με λιγότερο προσωπικό, δηλαδή κάνοντας απολύσεις. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση την πραγματικότητα. Εκτός και αν πιστεύει ότι η κρίση είναι ευκαιρία για να κλείσουν οι αδύναμοι που τώρα δεν τους ονομάζει πια «μεσαία τάξη» αλλά «ζόμπι» και μπαταχτσήδες”.