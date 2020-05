Κοινωνία

Άρειος Πάγος: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον παιδεραστή του Ρεθύμνου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά την αποφυλάκιση του 56χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Της Λίας Κοντοπούλου

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκιση ενός 56χρονου γυμναστή από το Ρέθυμνο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 401 έτη φυλάκισης για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Μόλις οκτώ έτη και πέντε μήνες παρέμεινε στη φυλακή ο 56χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ασελγείς πράξεις σε βάρος 36 παιδιών!

Παρά τα 401 χρόνια καταδίκης που μεταφράζονται πρακτικά σε εκτιτέα ποινή 25 χρόνων, έκανε μεροκάματα και έδειξε καλή διαγωγή στις φυλακές. Έτσι με βούλευμα αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη κινητοποίησε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Πλιώτα, ο οποίος ζήτησε τη δικογραφία και το βούλευμα της αποφυλάκισης για να διαπιστώσει εάν υπάρχει το νομικό περιθώριο να ασκηθεί έφεση ή αναίρεση.