“Κάτοικος”… Πειραιά ο Πέδρο Μαρτίνς

Ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος τεχνικός…

Στο “τιμόνι” του Ολυμπιακού για άλλα δύο χρόνια θα παραμείνει ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος σφράγισε και τυπικά την ανανέωση της συνεργασίας του με την πειραϊκή ομάδα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» το απόγευμα της Πέμπτης, παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι αποδοχές του, όπως είναι φυσικό, αναπροσαρμόστηκαν και, πλέον, εκτιμώνται σε περίπου 900.000 ευρώ ετησίως (χωρίς τα μπόνους), ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμυίων ευρώ, σε περίπτωση αποχώρησης πριν την ολοκλήρωση της συνεργασίας.

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητής της ομάδας κ. Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμπληρώσει 95 παιχνίδια στον πάγκο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 56 για το πρωτάθλημα, 12 για το Κύπελλο και 27 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει: «Τη φετινή σεζόν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπό τις οδηγίες του κ. Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος και αήττητος, βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και στους ΄΄16΄΄ του UEFA Europa League. Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι κατάφερε να οδηγήσει τους ΄΄ερυθρόλευκους΄΄ από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στους ομίλους του UEFA Champions League».