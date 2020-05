Κόσμος

Κορονοϊός-Γαλλία: Για πρώτη φορά λιγότεροι από 3.000 οι ασθενείς σε ΜΕΘ

Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει η σταδιακή έξοδος των Γάλλων από την καραντίνα.

Οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία ανέρχονται πλέον στους 25.987, καθώς άλλοι 178 άνθρωποι προστέθηκαν στη μακριά λίστα των θυμάτων τις τελευταίες 24 ώρες. Ο αριθμός αυτός πάντως είναι ο μικρότερος που έχει καταγραφεί τις 4 τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αρχίσει να αίρει την καραντίνα από την Δευτέρα, 11 Μαΐου.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έπεσε στους 2.961 (-186). Είναι η πρώτη φορά από τις 25 Μαρτίου ότι οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ μειώνονται κάτω από τους 3.000.

Έχει μειωθεί επίσης στους 23.208 (από 23.983) ο συνολικός αριθμός των ασθενών σε νοσοκομεία.

Στην κορύφωση της επιδημίας, στις 8 Απριλίου, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς είχαν φτάσει τους 32.292 και εκείνοι που είχαν εισαχθεί σε ΜΕΘ τους 7.148.