Η μετάλλαξη που εξασθενεί τον κορονοϊό και το εμβόλιο σε πειραματόζωα

Ανακοινώσεις από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του ΕΟΔΥ, Σωτήρη Τσιόδρα…

Ο κορονοϊός μεταλλάσσεται λιγότερο από τον ιό της γρίπης, ενώ μια μετάλλαξή του εξασθενεί τον ίδιο τον ιό, τόνισε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας την Πέμπτη, κατά την καθημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας.

Όπως υπογράμμισε, οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να αποτελέσουν «κλειδί» για νεότερες θεραπείες και εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα από τα εμβόλια που δοκιμάζεται, το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην προστασία πειραματόζωων.

Η μετάλλαξη που εξασθενεί τον ιό

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιόδρας ανέφερε πως ο κορονοϊός συνεχίζει να μεταλλάσσεται και να προσαρμόζεται στον άνθρωπο, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν ξέρουμε πως θα επηρεαστεί η πορεία του από αυτές τις μικροαλλαγές».

Αναφερόμενος σε μελέτες στις ΗΠΑ είπε πως «ένα στέλεχος του ιού έδειξε για πρώτη φορά μεγάλη για τον ιό απώλεια υλικού στην περιοχή του γονιδιώματος. Μια τέτοια μετάλλαξη θα μπορούσε να εξασθενήσει τον ιό. Αυτή η μελέτη αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντική από τον ΠΟΥ, γιατί παρά το γεγονός ότι αφορά μεμονωμένο περιστατικό, αντίστοιχες μεταλλάξεις οδήγησαν στην εξασθένηση και αργότερα στην εξαφάνιση του ιού SARS πριν πολλά χρόνια, το 2003».

Παρά το αισιόδοξο αυτό μήνυμα, ο κ. Τσιόδρας ήταν επιφυλακτικός τονίζοντας ότι «θα πρέπει να περιμένουμε περαιτέρω μελέτη των γονιδιωμάτων του ιού για να πούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και στον κορονοϊό».

Αναφερόμενος σε άλλη ομάδα από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, είπε ότι οι ερευνητές ανίχνευσαν πάνω από 200 μεταλλάξεις σε 7.500 άτομα που οδήγησαν σε ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Απαριθμώντας τα ο κ. Τσιόδρας είπε:

Πρώτον, το μεγάλο ποσοστό των αλλαγών του ιού έγινε σε χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον ιό, εκεί που κυκλοφόρησε περισσότερο ο ιός. Αυτό σημαίνει σημαντική παγκόσμια μετάδοση στα αρχικά στάδια της επιδημίας και την απουσία αυτών των ασθενών 0. Δηλαδή η επιδημία ξεκίνησε από πολλαπλά σημεία εισόδου και είχαμε πολλούς ασθενείς 0. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ποικιλομορφία των ιών που ανιχνεύθηκαν ήταν σχεδόν τόσο μεγάλη όσο αυτή που παρατηρήθηκε σε όλο τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιός εισήλθε πολλές φορές ανεξάρτητα παρά μέσω ενός μεμονωμένου περιστατικού.

Δεύτερον, αναγνωρίστηκε πως ο ιός αναδύθηκε στο τέλος του 2019. 'Αρα είναι πολύ απίθανο να προϋπήρχε σε κυκλοφορία στον κόσμο πολύ πριν εντοπιστεί για πρώτη φορά σε ανθρώπους.

Τρίτον, επιβεβαιώνεται αυτό που μέχρι τώρα πιστεύουμε, ότι ο ιός δεν μεταλλάσσεται πέραν του αναμενομένου και πάντως σίγουρα λιγότερο από ό,τι ο ιός της γρίπης.

Τέταρτον, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο ιός γίνεται πιο επιθετικός ή πιο μεταδοτικός.

Πέμπτον, επιβεβαιώνεται σταδιακά ότι σε κάποιες περιοχές του ιού έχουμε πολύ μικρό αριθμό μεταλλάξεων. Αυτές πρέπει να μελετηθούν περισσότερο για τη διαμόρφωση νέων θεραπειών και εμβολίου.

Αποτελεσματικό εμβόλιο σε πειραματόζωα

Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε επίσης πως ένα από τα εμβόλια που δοκιμάζεται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην προστασία πειραματόζωων. Όπως τόνισε, είναι η πρώτη αναφορά σε μελέτη εμβολίου σε πειραματόζωα που εξετάζει ένα από τα νέα υποψήφια εμβόλια.

Οι ερευνητές απομόνωσαν τον ιό από ασθενείς, τον απενεργοποίησαν και τον χρησιμοποίησαν σαν εμβόλιο σε πειραματόζωα. Τα ζώα που εμβολιάστηκαν με μεγάλη δόση και στη συνέχεια επιχειρήθηκε να μολυνθούν με κορονοϊό δεν εμφάνισαν συμπτώματα και καθάρισαν τον ιό από τους πνεύμονες. Το εμβόλιο ήταν ασφαλές και τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την ταχεία ανάπτυξη εμβολίου για ανθρώπους.

Ξεκάθαρη σύσταση για εμβολιασμούς

Ερωτηθείς ο κ. Τσιόδρας για το αν θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τη γρίπη στους υγειονομικούς, είπε ότι πρόκειται για λεπτό θέμα αλλά υπάρχει ξεκάθαρη σύσταση και της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών ώστε να εμβολιάζονται, κάτι που όπως είπε θα βοηθήσει ώστε να περιοριστεί η γρίπη στην κοινότητα σε μία περίοδο που ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ιοί του αναπνευστικού στην κοινότητα.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας η μόνη χώρα που έχει στα κριτήριά της τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού για το εμβόλιο της γρίπης είναι οι ΗΠΑ και για αυτό εκτιμάται ότι σώζονται κάθε χρόνο 6.000-7.000 ζωές στην Αμερική από τον εμβολιασμό κατά της γρίπης.