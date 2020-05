Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Πρόσβαση σε όλους σε ένα ασφαλές εμβόλιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας στην τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Στην τοποθέτησή του, σε τηλεδιάσκεψη με ομολόγους του ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας τόνισε απόψε ότι «Όλα τα κράτη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές εμβόλιο. Εμβόλιο για λίγους, δεν είναι εμβόλιο. Η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια λέξη, είναι μια αξία που πρέπει να διέπει όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην τοποθέτησή του σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ομολόγους του.

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη, η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη, συμφώνησε με την τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Υγείας για ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ο Βασίλης Κικίλιας από την πλευρά του, ευχαρίστησε την Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε., Στέλλα Κυριακίδη, για τη σημαντική πρωτοβουλία της να οργανώσει αυτή την τηλεδιάσκεψη στην οποία επίσης πήραν μέρος, η Επίτροπος Καινοτομίας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, οι Υπουργοί Υγείας του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.