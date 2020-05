Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χάκερ ανέβασε “όργια” στο Twitter του (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υβριστικά σχόλια και δήθεν αποκαλύψεις. Η αντίδραση του Έλληνα άσου του NBA, μέσω της συντρόφου του.

Θύμα χάκερ έπεσε, για ακόμη μία φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζερ του αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και τη σύντροφό του, Μαράια Ντανάι.

Για λίγα λεπτά το προφίλ του “Greek Freak” στο Twitter πέρασε στα... χέρια χάκερ, που προχώρησε σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα για τους Ασιάτες και τον κορονοϊό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν απρεπείς χαρακτηρισμοί για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, ακόμη και για τον Κόμπι Μπράιαντ, σπιλώνοντας τη μνήμη του. Από την διαδικτυακή «επίθεση» δεν... γλίτωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς και ο συμπαίκτης του, Κρις Μίντλετον.

«Το Twitter, το τηλέφωνο, το e-mail και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη παραβιάστηκαν! Ζητάει πραγματικά “συγγνώμη” για όλα τα tweets και θα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό! Αυτά που ειπώθηκαν από αυτόν τον χάκερ ήταν εξαιρετικά ακατάλληλα και αηδιαστικά!», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η σύντροφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ντανάι.