Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρασκευή 10 Μαΐου σήμερα και ο Ερμής που κινείται στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου σχηματίζει ήδη δύο πολύ ευνοϊκά τρίγωνα με τον Πλούτωνα και το Δία που είναι στον Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής από το ζώδιο του Ταύρου δέχεται την επιρροή του Πλούτωνα από τη μία και του Δία από την άλλη, με αποτέλεσμα αυτές εδώ τις μέρες να μπορείς να βρεις λύσεις σε προβλήματα που σου δημιουργούσαν ανασφάλεια. Μάλιστα, λόγω και της θετικής επιρροής του εξαγώνου του Ήλιου με τον Ποσειδώνα σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι λύσεις συνδέονται με ανθρώπους που έχουν τη δύναμη, την πείρα, αλλά και τη διάθεση να σε υποστηρίξουν. Σε αυτή τη φάση όμως είναι σημαντικό να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό σου και να είσαι έτοιμος να δεχτείς χωρίς να νιώθεις ότι απειλείσαι με οποιονδήποτε τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα αποτελεί μια τονωτική ένεση αισιοδοξίας για την πορεία των πραγμάτων, ενώ παράλληλα ενισχύει και την εμπιστοσύνη σου προς τον εαυτό σου ίσως και προς την ίδια τη ζωή. Από την άλλη η θετική επιρροή που ασκούν Πλούτωνας και Δίας προς τον Ερμή που βρίσκεται στο ζώδιο σου έρχεται να βάλει στη ζωή σου νέα δεδομένα στα οποία θα μπορέσεις να προσαρμοστείς ομαλά, αν αποδεχτείς το γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα όπου οι παλιές συνταγές δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το εξάγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα σου δημιουργεί την ανάγκη να νοιαστείς για κάποιους ανθρώπους που σε χρειάζονται κι αυτό δεν είναι καθόλου κακή επιλογή, δεδομένου όμως ότι δεν ξεχνάς πως για να μπορέσεις να αποδειχτείς χρήσιμος στον οποιονδήποτε θα πρέπει να έχεις διαχειριστεί κάποια πρωταρχικής σημασίας ζητήματα που μπορεί να σε απασχολούν. Από την άλλη η επιρροή που ασκούν Δίας και Πλούτωνας προς στον Ερμή που βρίσκεται στο 12ο ηλιακό σου οίκο είναι πιθανό να επαναφέρει στη ζωή σου ανθρώπους με τους οποίους έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς, ακόμα κι αν κάνεις πως δεν το ξέρεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ποσειδώνας βοηθάει τον Ήλιο στον Ταύρο να φωτίσει νέους στόχους και προτεραιότητες για τη ζωή σου, προκειμένου να ξέρεις που κινείσαι και τι κυνηγάς στο παρακάτω της ζωής σου, πράγμα άκρως σημαντικό όταν δεν ξέρεις τι θες και παλεύεις να βρεις ένα νόημα που θα σε κινητοποιήσει. Από την άλλη η θετική επίδραση των Δία και Πλούτωνα στον Ερμή από τον 11ο ηλιακό σου οίκο φέρνει στη ζωή σου ανθρώπους που μπορεί να έχουν κοινές ανησυχίες, αλλά σε εμπνέουν με το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν.

ΛΕΩΝ: Με τον Ήλιο και τον Ερμή, δηλαδή τους πλανήτες που βρίσκονται στον 10 ηλιακό σου οίκο της καριέρας και του κοινωνικού σου στάτους γενικότερα, να δέχονται την επίδραση των μεγαθήριων (Δία, Ποσειδώνα και Πλούτωνα) υπάρχει ελπίδα και μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι δεν έχεις επιλογές βρίσκεις τρόπο να προσαρμοστείς στα δεδομένα. Ίσως συνειδητοποιείς ότι μπορείς να ζήσεις με λιγότερα ή οι συνεργάτες σου σε βοηθούν να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει χώρος για να μεμψιμοιρείς, αλλά νέα δεδομένα στα οποία η συμβολή σου είναι απαραίτητη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όταν αναφερόμαστε στην περίοδο της Αναγέννησης σχεδόν πάντα ακολουθεί η λέξη “άνθιση”. Αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, όσο περίεργο κι αν σου ακούγεται μπορεί να οδηγήσει στη δική σου “αναγέννηση”, σε μια εποχή δηλαδή όπου ανακαλύπτεις τις πραγματικές σου ανάγκες και λειτουργείς όχι σαν στρατιώτης, αλλά σαν στρατηγός της ζωής σου. Σαν κάποιος δηλαδή που αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, επειδή τις πιστεύει, ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι μπορεί να διαφωνούν με αυτές.

ΖΥΓΟΣ: Είναι τόσο λυτρωτικό να βλέπεις ότι πράγματα που άλλοτε μπορούσαν να σε ρίξουν στα πατώματα πλέον δεν μπορούν ούτε να σε αγγίξουν. Ξέρω, δεν είναι έτσι ακριβώς, σε αγγίζουν και όπως είναι ανθρώπινο σου δημιουργούν κάποια συναισθήματα που δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Όμως το ότι βρίσκεις τρόπο να αποστασιοποιηθείς και να τα αντιμετωπίσεις με περισσότερη ψυχραιμία είναι κάτι που το έχεις κερδίσει μέσα από προσπάθεια. Όσο κι αν έχεις μάθει να εξαρτάσαι από τους άλλους, είναι υπέροχο να μπορείς να ελέγχεις την ψυχολογία σου, ανεξάρτητα απ’ τις συμπεριφορές τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο μπαμπάς Πλούτωνας και ο θείος Δίας φροντίζουν να ανανεώσουν τον κύκλο σου και να φέρουν στη ζωή σου νέες γνωριμίες, την ίδια στιγμή που Ήλιος και Ποσειδώνας βάζουν το χεράκι τους προκειμένου οι ερωτικές σου υποθέσεις να έχουν την καλύτερη δυνατή έκβαση. Ακόμα κι αν σε αυτή τη φάση δεν ξέρεις τι ακριβώς ζητάς ή δεν ξέρεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη... χειρουργική του μάσκα, έχεις το ένστικτο να καταλάβεις τι μπορεί να σου προσφέρει η άλλη πλευρά κι αν όντως είναι αυτό που χρειάζεσαι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Δίας και Πλούτωνας σε προκαλούν να ξανασκεφτείς τι πραγματικά είναι σημαντικό για εσένα και γενικότερα κατά πόσο μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής μέσα απ’ τις όποιες επιλογές έχεις κάνει ως τώρα. Δεν αποκλείεται να αλλάξουν κατά πολύ τα δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα και να βρεθείς σε ένα σημείο που όσο κι αν δεν το θέλεις θα αναγκαστείς να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς ή να δεχτείς τη βοήθεια κάποιων δικών σου ανθρώπων. Πάντως η τροπή των πραγμάτων φαίνεται ότι θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις περισσότερο απ’ όσο ήσουν πριν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Όταν οι άλλοι μπορεί να βλέπουν γύρω τους καμένη γη, εσύ μπορείς να βλέπεις “οικόπεδα σε τιμή ευκαιρίας”. Είναι μια εποχή που νιώθεις ότι δεν έχεις ανταγωνισμό, που και να έχεις δηλαδή ξέρεις ότι κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου προκειμένου να βρεθείς στη θέση του οδηγού των εξελίξεων και όχι στη γαλαρία. Στον ερωτικό τομέα βρίσκεις υποστηρικτές και ανθρώπους που δε σε βλέπουν σαν μια μηχανή που είναι αναγκασμένη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αλλά σαν άνθρωπο που εκτός από το τι φαίνεται έχει ψυχή και συναισθήματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν καταφέρεις να αφήσεις στην άκρη το πείσμα σου ή την εμπάθεια που έχεις για κάποια άτομα θα σου είναι πιο εύκολο να πάρεις αυτό που θέλεις από αυτούς. Αν είσαι σε σχέση είναι μια καλή ευκαιρία να κυκλοφορήσετε μαζί, να περάσετε όμορφα, αλλά και να λύσετε τυχόν διαφωνίες ή θέματα που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ σας. Αρκεί να αποφύγετε ζήλιες, παραλογισμούς, αναφορές σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και μαρτυρίες άλλων που μπορεί να εποφθαλμιούν και να εχθρεύονται τη σχέση σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Οι μέρες που ο Ποσειδώνας βλέπει τον Ήλιο ζεσταίνουν την καρδιά σου και ενεργοποιούν τα ταλέντα σου. Έτσι μπορείς αυτές εδώ τις μέρες που η καλοσύνη και η ευκολία στην επικοινωνία σου να είναι πολύ εύκολη και βέβαια όταν μιλάμε για την επικοινωνία ενός Ιχθύ μιλάμε για διαισθητική κατάσταση που ένα βλέπει, χίλια καταλαβαίνει. Από την άλλη, Δίας και Πλούτωνας τριγωνίζοντας τον Ερμή στον Ταύρο ανανεώνουν τον κύκλο των ανθρώπων που συναναστρέφεσαι, φέρνοντας κάποιες άκρως ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες.

Πηγή: astrologos.gr