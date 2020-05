Κόσμος

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο...

Άλλοι 147 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 στην Γερμανία το προηγούμενο 24ωρο, όπου το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε τα 7.266, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες.

Ο αριθμός των νέων θανάτων αυξήθηκε σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν μία ημέρα νωρίτερα (123). Το ίδιο διάστημα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκαν κατά 1.209 στα 167.300, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο, παρέμεινε όμως πάνω από το επίπεδο των 1.200, παρότι για ένα διήμερο αυτή την εβδομάδα (τη Δευτέρα και την Τρίτη) τα κρούσματα δεν ξεπέρασαν τα 700.