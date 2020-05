Κόσμος

Κορονοϊός: πρώτος θάνατος μετανάστη σε κέντρο κράτησης στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί θανάτων δεν έχουν πέσει κάτω από το φράγμα των 1.000 από την 1η Απριλίου...

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τον πρώτο θάνατο μετανάστη εξαιτίας του κορονοϊού σέ ένα από τα κέντρα της για την κράτηση αλλοδαπών, τα οποία υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν «παγίδες θανάτου».

Επρόκειτο για τον 57χρονο Κάρλος Εσκομπάρ-Μεχία, μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος είχε μπει παράτυπα στις ΗΠΑ το 1980, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η αστυνομική υπηρεσία για τη μετανάστευση, η ICE. Συνελήφθη τον Ιανουάριο και κρατείτο στο κέντρο Οτάι Μέσα, στην κομητεία Σαν Ντιέγκο. Ο Κάρλος Εσκομπάρ-Μεχία εισήχθη σε νοσοκομείο την 24η Απριλίου, αφού παρουσίασε συμπτώματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν πως είχε προσβληθεί. Υπέκυψε στην COVID-19 το πρωί της Τετάρτης σε νοσοκομείο, σημείωσε η ICE.

Αυτός είναι ο πρώτος γνωστός θάνατος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε κέντρο κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ, στα οποία επισήμως έχουν καταγραφεί 705 κρούσματα μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων 132 μόνο στο Οτάι Μέσα, το οποίο διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που έχει αναλάβει σύμβαση. «Στο Οτάι Μέσα κρατείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με COVID-19 από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο της αστυνομίας μετανάστευσης στη χώρα», επισήμανε η ACLU, ισχυρή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Οι μετανάστες που κρατούνται εκεί το έχουν χαρακτηρίσει ‘παγίδα θανάτου’ εξαιτίας της απουσίας μέτρων ατομικής προστασίας για το προσωπικό», συμπλήρωσε η ACLU.

Η τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι πρακτικά αδύνατη στα κέντρα αυτά, όπου η διαθέσιμη επιφάνεια είναι 110 τετραγωνικά μέτρα ανά 100 κρατούμενους, σύμφωνα με μαρτυρίες μεταναστών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Κατόπιν προσφυγής της ACLU, ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή την περασμένη εβδομάδα να απελευθερωθούν άμεσα οι πιο ευάλωτοι έγκλειστοι στα κέντρα αυτά. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η ICE είναι ενήμερη για 130 κρατούμενους που εκπληρώνουν τα κριτήρια, αλλά δεν έχει αφήσει ελεύθερους παρά μόλις δύο.

Η επιδημία μοιάζει να επιβραδύνεται στη Νέα Υόρκη

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Πέμπτη πάνω από 2.400 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε ένα 24ωρο, αριθμός ο οποίος αύξησε τον συνολικό απολογισμό σε πάνω από 75.500 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Άλλοι 2.448 θάνατοι καταγράφηκαν ως τις 20:30 της Πέμπτης (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα την προηγουμένη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης. Στις ΗΠΑ εξάλλου καταμετρώνται πλέον πάνω από 1,25 εκατ. επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης (+27.300 σε 24 ώρες). Περίπου 195.000 άνθρωποι έχουν θεραπευθεί. Έχουν γίνει πάνω από 8,1 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ στη χώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί θανάτων δεν έχουν πέσει κάτω από το φράγμα των 1.000 από την 1η Απριλίου. Αφού κατέγραψαν πάνω από 3.100 θανάτους σε 24 ώρες περί τα μέσα του προηγούμενου μήνα, οι ΗΠΑ παραμένουν σε ένα «πλατό», ένα πολύ υψηλό επίπεδο θανάτων εξαιτίας της επιδημίας, από το οποίο δυσκολεύονται να κατέβουν. Μολονότι η επιδημία μοιάζει να επιβραδύνεται στη Νέα Υόρκη, επίκεντρο της κρίσης (πάνω από 20.000 πιθανούς και επιβεβαιωμένους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 θρηνεί η πολιτεία) εμφανίζονται άλλες εστίες, όπως η περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας, της Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου καταγράφονται μακράν οι περισσότεροι θάνατοι και τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, κατά τα επίσημα δεδομένα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της χώρας, κατηγορεί συχνά την Κίνα πως ψεύδεται για τον δικό της απολογισμό και στην πραγματικότητα θρηνεί περισσότερα θύματα από ό,τι η δική του χώρα. «Η Αμερική έχει εμπλακεί σε άγρια μάχη με μια φρικτή ασθένεια», είπε χθες ο μεγιστάνας. «Προσευχόμαστε οι επιστήμονες και οι ερευνητές μας να καινοτομήσουν στις θεραπείες, να φτιάξουν θεραπείες και εμβόλια, και να το κάνουν γρήγορα», πρόσθεσε.