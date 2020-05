Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσιακή η τελευταία υπερπανσέληνος του 2020 (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Σελήνη πλησίασε ξανά περισσότερο τη Γη, φθάνοντας σε απόσταση 361.184 χιλιομέτρων... Δείτε εντυπωσιακές εικόνες!

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες σε όλο τον πλανήτη από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2020.

Η Σελήνη πλησίασε ξανά περισσότερο τη Γη, φθάνοντας σε απόσταση 361.184 χιλιομέτρων (περίγειο). Όταν η υπερπανσέληνος βρίσκεται ακόμη κοντά στον ορίζοντα, τότε το φεγγάρι φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα μάτια των παρατηρητών.

Αντίθετα, η Σελήνη θα βρεθεί στο πιο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη (απόγειο) στις 31 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη η πανσέληνος θα φαίνεται σχεδόν 14% μικρότερη.

Ο όρος υπερπανσέληνος (supermoon) δεν είναι επιστημονικός, αλλά δημιούργημα του αστρολόγου Ρίτσαρντ Νόλε από το 1979. Η επόμενη υπερπανσέληνος θα συμβεί τον Μάιο του 2021.