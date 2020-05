Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: ο συνωστισμός ευνοεί την διασπορά του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κάνει έκκληση στους νέους να προσέξουν με τις συγκεντρώσεις στις πλατείες. Τι είπε για το άνοιγμα των σχολείων, τα ΜΜΜ και τη νόσο Καβασάκι.