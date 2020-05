Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ο Δημήτρης Κρεμαστινός

Ο καθηγητής καρδιολογίας και πολιτικός έδινε μάχη με τον κορονοϊό από τις 26 Μαρτίου, όταν και εισήλθε στο ΝΙΜΤΣ με χαμηλό οξυγόνο.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο καθηγητής καρδιολογίας και πολιτικός Δημήτρης Κρεμαστινός.

Ο ίδιος έδινε μάχη με τον κορονοϊό από τις 26 Μαρτίου, όταν και εισήλθε στο ΝΙΜΤΣ με χαμηλό οξυγόνο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", όπου νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του ήταν από την αρχή κρίσιμη αλλά τις τελευταίες ώρες η υγεία του σημείωσε επιδείνωση, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού ανήρτησε στο Twitter ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι «υπηρέτησε το χώρο της Υγείας με αξιοπρέπεια και αίσθημα ευθύνης».

Μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού ο αριθμός των νεκρών από τις επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας φθάνει τους 150.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας επιβεβαιώθηκαν 15 νέα κρούσματα κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.678, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.340 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 33 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Οκτώ είναι γυναίκες (24,2%), και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι, 70 ετών και άνω. Συνολικά, 85 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

