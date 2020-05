Οικονομία

Τρεις εργασίες θα γίνονται από Δευτέρα στα καταστήματα της ΔΕΗ (βίντεο)

Περιορισμένες εργασίες από Δευτέρα στα καταστήματα της ΔΕΗ. Πώς θα λειτουργούν.

Για περιορισμένες συναλλαγές θα είναι ανοικτά από τη Δευτέρα τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη διευθύντρια εταιρικών σχέσεων και επικοινωνίας της ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως εξήγησε η ίδια, τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο για τρεις εργασίες:

Πληρωμές

Αλλαγή στοιχείων συμβολαίου

Νέα συμβόλαια.

Ειδικές πύλες θερμομέτρησης θα υπάρχουν σε όλα τα καταστήματά της ΔΕΗ, ενώ όλοι οι υπάλληλοι θα φορούν γάντια και μάσκες, κάτι που συστήνεται και για τους πελάτες. Τέλος, θα υπάρχουν ταινίες για να τηρούνται οι αποστάσεις

Εξήγησε δε ότι, όλες οι υπόλοιπες εργασίες γίνονται πλέον από το τηλέφωνο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορούν να βοηθήσουν καταναλωτές ακόμα και πώς να πληρώσουν με κάρτα, μέσω του 11770.

Στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ έχουν αυξηθεί οι εργαζόμενοι, κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ το προσωπικό του ενισχύθηκε και από τους υπαλλήλους των κλειστών καταστημάτων.

Όσο αφορά στις χρεώσεις του πενταψήφιο αριθμού, είπε ότι εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο τηλεφωνίας, ενημερώνοντας πως μετά από 3 λεπτά αναμονής, υπάρχει η δυνατότητα να καλέσει η εταιρεία τον καταναλωτή.

Πλέον τηλεφωνικά μπορούν να γίνουν και οι ρυθμίσεις χρεών, ανεξαρτήτου ποσού, ακόμα και για ποσά άνω των 5000 ευρώ, που δεν γίνονταν πριν από την υγειονομική κρίση.

Η Σ.Δήμτσα υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ελαφρύνσεις προς τους καταναλωτές.