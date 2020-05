ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Δημήτρης Κρεμαστινός: ποιος ήταν ο γιατρός και πολιτικός που πέθανε από κορονοϊό

Πάνω από 40 μέρες πάλεψε για τη ζωή του, ενάντια στον κορονοϊό, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η ζωή και το έργο του...

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κρεμαστινού, το πρωί της Παρασκευής, σε ηλικία 78 ετών.

Ο ίδιος νοσηλευόταν με κορονοϊό, στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", από τις 26 Μαρτίου αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή τη μάχη.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κρεμαστινός

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός (Χάλκη Δωδεκανήσου, 1 Μαΐου 1942) ήταν Έλληνας ιατρός, καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Είχε διατελέσει υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και το 2015 εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Είχε εκλεγεί βουλευτής στα Δωδεκάνησα με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Υπήρξε προσωπικός ιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου.

Βιογραφικό

Γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1942 στη Χάλκη Δωδεκανήσου και μεγάλωσε στον Αρχάγγελο Ρόδου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε με υποτροφία του κράτους στη σύγχρονη καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Postgraduate Medical School, St. Thomas Hospital, Guy's Hospital 1973-1976).

Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ως πανεπιστημιακός ιατρός, δημιούργησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Εμφράγματος και Στεφανιαίας Νόσου. Διετέλεσε διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθώς και διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπου δημιούργησε το Β΄ Καρδιολογικό Τμήμα. Ήταν ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είχε διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είχε διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο Έμορυ της Ατλάντα, καθώς και σε αυτό του Βελιγραδίου. Για το έργο του είχε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνώνκαι την American Heart Association (Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία).

Ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του από το 1996. Στην τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου (1993 - 1996), χρημάτισε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ αρχικά από το 2000 ως το 2004. Επανεξελέγη το 2009 και ήταν βουλευτής μέχρι το 2019. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής καθώς και Αντιπρόεδρος της.

Είχε συγγράψει ακαδημαϊκά συγγράμματα, καθώς και βιβλία για το ευρύ κοινό σχετικά με την καρδιολογία (Αναζητώντας τα μυστικά της καρδιάς και Μπορούμε να νικήσουμε τις καρδιοπάθειες) και πάνω από 2500 επιστημονικές εργασίες, εκ των οποίων 486 έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά περιοδικά με υψηλό impact factor.

Κυριότερες μονογραφίες του ήταν η Διδακτορική διατριβή του (ως Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών): Η συγκέντρωση του C3 κλάσματος του συμπληρώματος στην εχινοκοκκίαση, η υφηγεσία: Η επίδραση της εναπόθεσης του σιδήρου στη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου, Διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας και Preconditioning.