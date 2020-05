Οικονομία

Κορονοϊός - Έρευνα: επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον εισερχόμενο τουρισμό

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαφωνεί με το άνοιγμα των συνόρων σε όλους τους τουρίστες.Τι προτιμά...

Επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό και το άνοιγμα των συνόρων σε όλους τους τουρίστες εμφανίζονται περίπου οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα του εργαστηρίου Marlab του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όπως προκύπτει, το 49,4% των ερωτηθέντων διαφωνεί με το άνοιγμα των συνόρων σε όλους τους τουρίστες και προτιμά, κατά πρώτον, να γίνονται δεκτοί τουρίστες από χώρες με χαμηλά ποσοστά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 (31,9%), να πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα αεροδρόμια και σύνορα της χώρας (93,7) και τρίτον, να εισέρχονται στη χώρα τουρίστες με ειδικό πιστοποιητικό για την Covid-19 (74,2%).

Πρόκειται για το τρίτο μέρος της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από τη Ροδούλα Τσιότσου, καθηγήτρια και διευθύντρια του MARLAB, τη Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα, επίκουρη καθηγήτρια στο ΑΠΘ και τον Αχιλλέα Μπούκη, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23/04 με 28/04, ενώ το δείγμα αποτελείται από 1073 άτομα.

Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα, στην παρούσα έρευνα εξετάζεται -μεταξύ άλλων- πώς θα μπορούσε η Ελλάδα, μετά τη διεθνή προβολή που έλαβε λόγω της διαχείρισης της πανδημίας της Covid-19, να εκμεταλλευτεί τη θετική της εικόνα και να διατηρήσει κάποιες από τις τουριστικές εισροές χωρίς όμως να διακινδυνεύει μια εκτεταμένη διασπορά του ιού στη χώρα. Ενώ τίθεται, όπως επισημαίνει, το ερώτημα για το ποιες είναι οι κατάλληλες πολιτικές έτσι ώστε η Ελλάδα να μην χάσει όλους τους τουρίστες του εξωτερικού και παράλληλα να προάγει τον εσωτερικό τουρισμό, ενθαρρύνοντας περισσότερους Έλληνες να κάνουν διακοπές.

Σχετικά με την εσωτερική διαχείριση θεμάτων που αφορούν στον τουρισμό, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (96,6%) πιστεύει ότι πλέον τα ξενοδοχεία θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ενώ το 74,8% θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβάλλεται η χρήση μάσκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπλάνα, πλοία, τρένα και λεωφορεία).

Σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, μόνο το 14,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί σε κάποιο βαθμό πως η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της σε όλους τους ξένους τουρίστες το καλοκαίρι. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (49,4%) διαφωνεί απόλυτα ή σε μεγάλο βαθμό με την προοπτική αυτή, ενώ το 36,2% διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν ήταν σίγουρο. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες είναι πιο δεκτικοί στην άφιξη τουριστών από χώρες με λίγα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, με το 31,9% αυτών να συμφωνεί με αυτήν την πολιτική και το 30,7% να διαφωνεί σε κάποιο βαθμό, ενώ το 37,4% δηλώνει αναποφάσιστο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν, σε συντριπτικό ποσοστό (93,7%), στην επιβολή αυστηρών ελέγχων στα αεροδρόμια και στα σύνορα της χώρας για τον έλεγχο της Covid-19. Αντίστοιχα, είναι ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74,2%) συμφωνεί με την άποψη ότι οι ξένοι τουρίστες θα πρέπει να εισέρχονται στην Ελλάδα με ειδικό πιστοποιητικό σχετικό με την Covid-19.

Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας δείχνει πως το ένα τρίτο των συμμετεχόντων πιστεύει ότι λόγω του μειωμένου τουρισμού στη χώρα η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι καλύτερη από την περσινή (29,3%) ενώ η πλειοψηφία αυτών (53,9%) δεν είναι σίγουροι. Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν κατά πόσο συμφωνούν με την αναστολή των καλοκαιρινών αδειών των εργαζόμενων. Το 49% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναστείλουν τις καλοκαιρινές άδειες των εργαζόμενων για να επαναλειτουργήσει η οικονομία, με μόλις το 18,5% να υποστηρίζει την άποψη αυτή.